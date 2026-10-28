Kulinarik und Co.: Steuerberg lädt zum Herbstmarkt

In Steuerberg steht der kommende Samstag ganz im Zeichen des Genusses und der Unterhaltung. Von 9 bis 16 Uhr verwandelt sich das Ortszentrum in eine bunte Marktmeile. 17 Aussteller bieten dort ihre regionalen Waren an.

Eine Premiere feiert in diesem Jahr der sogenannte „Kraftlackl“-Bewerb. Bei diesem sportlichen Kräftemessen können Besucher ihr Geschick beweisen und gegen Freunde, Verwandte oder Bekannte antreten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Palette an herzhaften Speisen reicht von Leberkässemmeln, Spiralkartoffeln und Käsespätzle über Selchwaren und Fischgerichte bis hin zu holländischen Spezialitäten. Für süße Akzente sorgen Bauernkrapfen sowie verschiedene Kuchen und Torten.

©pixelworld.at / Frank Lampl Am 31. Oktober findet der Herbstmarkt in Steuerberg statt.

Programm für Klein und Groß

Familien finden vor Ort ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Die Jüngsten können Herbstwichtel basteln, sich schminken lassen, Tiere im Streichelzoo besuchen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Ein fester Programmpunkt ist zudem für 12 Uhr angesetzt: Zu diesem Zeitpunkt findet die Siegerehrung der Blumenolympiade statt, bei der die Leistungen der Mitwirkenden gewürdigt werden. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in das Steuerberger Kulturhaus verlegt.

©pixelworld.at / Frank Lampl | Impressionen aus dem Vorjahr. ©pixelworld.at / Frank Lampl