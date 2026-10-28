Zweigeteiltes Wetter: Wo in Kärnten am Donnerstag die Sonne scheint

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Kärnten gespalten: Während sich im Westen rasch die Sonne durchsetzt, bleibt es im Osten oft trüb. Die Temperaturen klettern tagsüber auf bis zu 14 Grad.

„In Oberkärnten gibt es zu Beginn wechselnde Bewölkung aus hohen und mittelhohen Wolkenfeldern, die im Tagesverlauf auflockern und der Sonne Platz machen“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Lokale Nebelfelder in den Tälern lichten sich dort bereits am Vormittag. Ganz anders sieht es in der Osthälfte Kärntens aus: Hier dominieren ganztags graue Wolken. Vereinzelt können auch tiefe, hochnebelartige Wolkenfelder den Himmel bedecken.

Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad

Der Donnerstag startet in Kärnten spürbar frisch mit Frühtemperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Tagsüber steigen die Werte jedoch deutlich an. „Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad“, so die Meteorologen abschließend. Damit wird es vor allem im sonnigen Oberkärnten tagsüber angenehm mild.