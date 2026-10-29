Schwer betrunkener Lenker baut Unfall: Laterne, Betonwand und LKW beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch, den 28. Oktober 2026, kam es auf den Straßen im Bezirk Völkermarkt zu einem Unfall. Der Lenker war schwer alkoholisiert.

Gegen drei Uhr früh steuerte ein 37-jähriger Einheimischer sein Auto von Völkermarkt kommend in Richtung Kühnsdorf. Auf Höhe des Gemeindegebiets Eberndorf verlor der Mann plötzlich die Herrschaft über seinen Wagen – der Grund dafür war eine erhebliche Alkoholisierung, teilt die Polizei mit.

Fahrzeugteile reißen ab und beschädigen Laterne

Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte entlang dortiger Betonwände. Bei der Kollision beschädigte der Wagen zudem eine Straßenlaterne. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass ein Hinterrad des Autos abriss und mitten auf der Fahrbahn liegen blieb.

LKW überfuhr abgerissenes Autorad

Nur kurze Zeit später nahte ein 61-jähriger LKW-Fahrer heran. Wegen der extrem schlechten Sichtverhältnisse durch dichten Nebel erkannte er das abgerissene Rad auf der Straße zu spät und überfuhr es direkt. Am Lastwagen entstand dadurch erheblicher Sachschaden. Die alarmierten Einsatzkräfte führten beim 37-jährigen Autofahrer einen Alkomatentest durch. Der Mann war stark alkoholisiert unterwegs gewesen.