Dreimal so viele Züge direkt von Oberkärnten nach Wien

Oberkärnten rückt deutlich näher an Wien heran. Ab Mitte Dezember baut die Westbahn ihr Angebot massiv aus und bietet künftig morgens, mittags und abends direkte Zugfahrten zwischen Spittal an der Drau und der Bundeshauptstadt.

Die Westbahn baut ihr künftiges Angebot deutlich aus: Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 verkehren ganzjährig drei Direktzüge pro Tag und Richtung zwischen Wien und Spittal an der Drau. Für Reisende aus Oberkärnten bedeutet das umsteigefreie Verbindungen in die Bundeshauptstadt am Morgen, zu Mittag sowie am späten Nachmittag – dasselbe gilt für die Gegenrichtung.

Morgens, mittags und am späten Nachmittag

Ursprünglich war eine Direktverbindung pro Tag vorgesehen. Stattdessen werden aber dreimal so viele Züge unterwegs sein, um Oberkärntner komfortabel nach Wien zu bringen, heißt es von der Westbahn. Damit haben die Menschen künftig morgens, mittags und am späten Nachmittag die Möglichkeit, ohne Umsteigen in die Bundeshauptstadt zu reisen. Auch in der Gegenrichtung stehen drei tägliche Verbindungen zur Verfügung.

Posch: „So kann man Reisen flexibler planen“

„Wir haben alles dafür getan, dass die Westbahn Spittal an der Drau nicht nur einmal am Tag mit Wien verbindet, sondern die Menschen mehr Möglichkeiten haben. Mit drei Verbindungen pro Richtung kann man seine Reise viel flexibler planen. Dazu kommen zusätzliche Züge zwischen Spittal und Villach, die gerade für Pendler interessant sind. Wir schaffen damit von Beginn an ein Angebot, das im Alltag einen echten Unterschied macht“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Spittal an der Drau – Wien Hauptbahnhof: 07:40 Uhr – 11:45 Uhr

11:40 Uhr – 15:45 Uhr

7:40 Uhr – 21:45 Uhr

Wien Hauptbahnhof – Spittal an der Drau: 07:15 Uhr – 11:20 Uhr

13:15 Uhr – 17:27 Uhr

16:15 Uhr – 20:20 Uhr

Für Pendler zwischen Spittal und Villach gibt es zusätzliche Verbindungen

Über die Fernverbindungen hinaus stärkt die Westbahn den regionalen Verkehr: Mit einer morgendlichen Verbindung von Villach nach Spittal (06.56 bis 07.20 Uhr) und einer Abendverbindung in die Gegenrichtung (20.40 bis 21.05 Uhr) wird das Angebot gezielt für den Pendelverkehr attraktiviert. Wie Westbahn-Leiter Marco Ramsbacher betont, sei die Verdreifachung der ursprünglich geplanten Wien-Züge ein bedeutender Schritt für die Region. Fahrgäste aus Oberkärnten profitieren ganzjährig von einer flexibleren Reiseplanung für Berufs- und Freizeitzwecke gleichermaßen.

Erreichbarkeit der Regionen wird verbessert

Ab 13. Dezember 2026 bindet die Westbahn mit Spittal an der Drau und dem Millstätter See eine weitere Top-Region direkt an Wien an. Zusammen mit Wörthersee, Klopeiner See und dem Raum Villach sind damit die wichtigsten Kärntner Tourismuszentren umsteigefrei an die Südstrecke angebunden. Tickets zwischen Spittal und Wien gibt es ab 18,99 Euro (WestSuperpreis), zudem werden Tickets der Kärntner Linien anerkannt. Ein spürbarer Mehrwert für Pendler, Wirtschaft und Gäste.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert