Trauercafes in Kärnten: Hilfe für Angehörige über den Abschied hinaus

Rund um Allerheiligen und Allerseelen rückt das Gedenken an Verstorbene besonders in den Mittelpunkt. Für trauernde Angehörige bieten das Klinikum Villach und das Klinikum Klagenfurt Unterstützung.

Tritt der Todesfall ein, stehen auf den Palliativstationen Ruhe und Zeit an erster Stelle, heißt es in einer Aussendung. Angehörige verabschieden sich in ihrem eigenen Tempo in einem persönlich gestalteten Raum. Besondere Rituale, wie individuell beschriftete Erinnerungssteine oder kindgerechte Angebote wie Bilderbücher und Zeichnungen, unterstützen die Familien beim Abschiednehmen.

Monatliche Trauercafés in Villach und Klagenfurt

Als feste Anlaufstelle für die Zeit danach dienen monatliche Trauercafés, die sich an Hinterbliebene von Patienten der Palliativstationen sowie der Mobilen Palliativteams richten. Rund zwei Wochen nach dem Verlust nehmen die Teams erneut Kontakt auf und weisen auf das Treffen hin – genau dann, wenn organisatorische Dinge erledigt sind und die Leere im Alltag spürbar wird.

Austausch ganz ohne Zwang

Im Trauercafé können Betroffene über Sorgen, den Alltag oder besondere Gedenktage sprechen, müssen es aber nicht. Das Angebot ist zeitlich unbegrenzt: Ob regelmäßige Besuche oder nur bei akutem Bedarf – jede und jeder entscheidet selbst, wie lange die Begleitung guttut.