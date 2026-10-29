Familienbetrieb und Tradition: Anerkennung für Gailtaler Speckbauer

Ob Gailtaler Speck, Hauswürstel oder frische Fleischspezialitäten: Bei Johannes Smole in St. Stefan im Gailtal dreht sich alles um regionale Qualität und traditionelles Fleischerhandwerk, teilt das Land Kärnten mit.

Der Familienbetrieb hat sich weit über die Grenzen des Tals hinaus einen Namen gemacht. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig stattete dem Hof kürzlich einen Besuch ab und zeigte sich beeindruckt: „Betriebe wie jener von Johannes Smole zeigen, wie viel Qualität, handwerkliches Können und unternehmerischer Einsatz in unseren Regionen stecken. Hier werden hochwertige heimische Lebensmittel produziert und direkt vermarktet. Das stärkt die regionale Versorgung und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.“

Vom Hof der Großmutter zur erfolgreichen Direktvermarktung

Johannes Smole übernahm den Hof im Jahr 2003 von seiner Großmutter. Seither baute er die Landwirtschaft konsequent zu einem Vorzeigebetrieb aus. Ein entscheidender Vorteil: Fast alle Arbeitsschritte finden direkt vor Ort statt – von der Aufzucht der Tiere über die Schlachtung bis zur Veredelung. Kunden finden die Fleisch- und Wurstwaren im hauseigenen Hofladen sowie in ausgewählten Geschäften und Gastronomiebetrieben.

Kärntner Nahversorgerbonus für Betriebe

Um kleine Nahversorger vor dem Zusperren zu bewahren, riefen das Land Kärnten, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Schuschnig im Jahr 2020 den sogenannten „Nahversorgerbonus“ ins Leben. Auch der Betrieb Smole nutzte die Förderung bereits. Beim Besuch überreichte Schuschnig eine kärntenweit einheitliche Präsentationstafel, die regionale Spezialitäten künftig noch besser ins Blickfeld rücken soll.

Kärnten: Fördertopf auf 600.000 Euro aufgestockt

Die Unterstützung umfasst bis zu 6.000 Euro pro Betrieb – 4.000 Euro für Fixkosten oder Investitionen und 2.000 Euro für Marketingleistungen über das Genussland Kärnten. Seit dem Start flossen bereits über zwei Millionen Euro an Kärntner Betriebe, wodurch rund 360 Arbeitsplätze gesichert wurden. Weil der Fördertopf heuer schon im Juni ausgeschöpft war, stockte das Land das Budget von ursprünglich 400.000 auf 600.000 Euro auf, um die Zukunft regionaler Betriebe langfristig abzusichern, heißt es abschließend.