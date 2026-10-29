Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Ingenieur-Büro.
In Globasnitz (Bezirk Völkermarkt) schlitterte ein Ingenieurbüro in Konkurs.
Globasnitz
29/10/2026
Insolvenz

Konkursverfahren über Kärntner Ingenieurbüro eröffnet

Ein Globasnitzer Ingenieurbüro schlitterte in den Konkurs. Es sind rund 40 Gläubiger betroffen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierten heute über die Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft Ing. Thomas Lessiak e.U. am Landesgericht Klagenfurt. Der Geschäftsbetrieb sei laut AKV faktisch eingestellt.

40 Gläubiger und 82.000 Euro Passiva

Es handelt sich dabei um ein Ingenieurbüro (beratende Ingenieure) für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft. Dienstnehmer sind laut AKV und KSV1870 keine betroffen, dafür gibt es aber rund 40 Gläubiger. Die Passiva belaufen sich auf circa 82.000 Euro. Verfügbare Mittel seien aktuell nicht bekannt. „Ob seitens der Schuldnerin ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, steht derzeit noch nicht fest“, heißt es vom AKV.

Ursachen für die Insolvenz unbekannt

Zu den Ursachen für die Insolvenz ist derzeit nichts bekannt. Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Katrin Korak-Kohl bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis 28. Dezember 2026 über den KSV1870 und den AKV angemeldet werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at