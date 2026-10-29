Konkursverfahren über Kärntner Ingenieurbüro eröffnet

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierten heute über die Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft Ing. Thomas Lessiak e.U. am Landesgericht Klagenfurt. Der Geschäftsbetrieb sei laut AKV faktisch eingestellt.

40 Gläubiger und 82.000 Euro Passiva

Es handelt sich dabei um ein Ingenieurbüro (beratende Ingenieure) für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft. Dienstnehmer sind laut AKV und KSV1870 keine betroffen, dafür gibt es aber rund 40 Gläubiger. Die Passiva belaufen sich auf circa 82.000 Euro. Verfügbare Mittel seien aktuell nicht bekannt. „Ob seitens der Schuldnerin ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, steht derzeit noch nicht fest“, heißt es vom AKV.

Ursachen für die Insolvenz unbekannt

Zu den Ursachen für die Insolvenz ist derzeit nichts bekannt. Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Katrin Korak-Kohl bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis 28. Dezember 2026 über den KSV1870 und den AKV angemeldet werden.