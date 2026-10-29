„Süßes oder Saures“: Kärntner Polizei warnt möglichen Strafen zu Halloween

Die Polizei warnt vor Sachbeschädigungen und Ruhestörungen anlässlich des bevorstehenden Halloween und ersucht Eltern und Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern klärende Gespräche zu führen.

Die Polizei in Kärnten warnt die Bevölkerung vor möglichen Strafen für Streiche zu Halloween.

Die Polizei in Kärnten warnt die Bevölkerung vor möglichen Strafen für Streiche zu Halloween.

Am Abend des 31. Oktober ziehen wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche durch die Kärntner Straßen, um Süßigkeiten zu sammeln. Doch was als harmloser Brauch beginnt, kippt mitunter in Vandalismus. Die Landespolizeidirektion Kärnten warnt eindringlich davor, dass Beschädigungen keine Kavaliersdelikte sind.

Wenn aus harmlosen Streichen Straftaten werden

Wer Hausfassaden beschmiert, Autos bewirft, Fensterscheiben mit Steinen attackiert oder Mülltonnen umkippt, begeht strafbare Handlungen. Auch Drohungen gegen Anwohner, die nichts hergeben möchten, oder das Bestehlen anderer Kinder werden konsequent verfolgt, teilen die Beamten weiter mit.

Polizei rüstet zu Halloween auf: Sondereinheiten im Einsatz

Um Randalierern keine Chance zu geben, erhöht die Exekutive in der Halloween-Nacht massiv die Präsenz. Vor allem in den Ballungszentren patrouillieren uniformierte und zivile Einsatzkräfte verstärkt. Bei Bedarf greifen die regulären Streifen auf spezialisierte Kräfte wie die Diensthundeeinheit, die Schnellen Interventionsgruppen sowie Bereitschaftseinheiten zurück. Gegen jede Form von Vandalismus, Diebstahl oder Ruhestörung geht die Exekutive rigoros vor und erstattet Anzeige.

Wichtiger Appell an die Eltern

Die Polizei ersucht Eltern und Erziehungsberechtigte, schon im Vorfeld das Gespräch mit dem Nachwuchs zu suchen. Zwar gilt in Österreich bis zum 14. Lebensjahr die Strafunmündigkeit, das schützt jedoch nicht vor Schadenersatzforderungen: Entstandene Schäden können zivilrechtliche Ansprüche nach sich ziehen, für die aufzukommen ist.

Klare Absprachen und Jugendschutz beachten

Erziehungsberechtigten wird geraten, genaue Regeln festzulegen: Mit wem sind die Kinder unterwegs, welche Wege wählen sie und wann müssen sie wieder zu Hause sein? Zudem müssen die Grenzen des Erlaubten und die Vorgaben des Kärntner Jugendschutzgesetzes strikt eingehalten werden. Brennende Gegenstände in Briefkästen oder zerstörte Gärten sind kein Spaß, sondern ein Fall für die Justiz, wird abschließend betont.

Feierst du Halloween? Ja, ich mache eine große Feier. Ja, aber ich feiere im kleinen Kreis. Nein, ich feiere nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal