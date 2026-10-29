Bestattung Kärnten: Warum immer mehr Frauen Trauernde begleiten

Bei der Bestattung Kärnten und PAX Bestattung – gemeinsam das zweitgrößte Bestattungsunternehmen Österreichs – liegt der Frauenanteil mittlerweile bei 25 Prozent, Tendenz weiter steigend. An den zwölf Standorten in Kärnten und der Steiermark begleiten Frauen Hinterbliebene durch schwere Lebensphasen, planen würdevolle Verabschiedungen und übernehmen Verantwortung in Führungspositionen.

Vom Beratungsgespräch bis zur Versorgung

Das Aufgabengebiet reicht von der ersten Beratung über die Organisation der Feierlichkeiten bis hin zur operativen Arbeit, heißt es in einer Aussendung. Dazu zählen die Abholung, das Waschen, das Ankleiden sowie die würdevolle Versorgung der Verstorbenen. Zudem wünschen sich zahlreiche Angehörige ein persönliches Lebewohl am offenen Sarg, wofür harmonisch und pietätvoll gestaltete Räume bereitstehen.

„Unser Job ist nicht immer leicht“

Claudia Matheuschitz, Teamleiterin für Klagenfurt und Unterkärnten, schildert den Alltag zwischen Empathie und Struktur: „Unser Job ist nicht immer leicht, aber sehr sinnstiftend. Wir helfen Menschen in Ausnahmesituationen.“ Gerade bei sensiblen Beratungen nach einem Todesfall oder bei Vorsorgegesprächen zu Lebzeiten zähle verlässliche Begleitung. Der persönliche Zuspruch der Trauernden gebe dem Team viel Kraft für die täglichen Aufgaben.

Flexible Arbeitszeitmodelle und Qualitätssiegel

Trotz einer 365-Tage-Rufbereitschaft setzt das Unternehmen auf flexible Arbeitszeitmodelle für Eltern sowie auf Supervision und psychologische Betreuung für die Belegschaft, betont Geschäftsführer Roman Macher. Zudem erhielt der Betrieb heuer als einziges Bestattungsunternehmen in ganz Österreich das deutsche „ZERT“-Qualitätssiegel nach der EN-Norm 15017, bei dem alle Abläufe extern überprüft werden, wie Geschäftsführer Mag. Walter Egger hervorhebt.