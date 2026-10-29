Schwere Vorwürfe: Pflegeeltern sollen Kind misshandelt haben

Ein erschütternder Fall beschäftigt am Dienstag, dem 3. November 2026, das Landesgericht Klagenfurt. Zwei Erwachsene müssen sich vor einem Schöffensenat verantworten. Sie sollen ihren Pflegesohn misshandelt haben.

Ein Pflegeeltern-Paar muss sich am kommenden Dienstag vor einem Schöffensenat am Klagenfurter Landesgericht verantworten. Den beiden wird vorgeworfen, ihren minderjährigen Pflegesohn über einen längeren Zeitraum hinweg körperlich misshandelt zu haben. Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, sollen sie sich dazu Holzbretter, Messer, Gabeln und Holzruten-Stöcke zunutze gemacht, und den Burschen damit geschlagen haben.

Paar soll Kind in Garage gesperrt haben

Die Angeklagten sollen das Kind außerdem hungern haben lassen und es regelmäßig in die Garage eingeschlossen haben: Einmal pro Monat sei es dort für mehrere Stunden, teilweise sogar bis zu vier Tage lang, weggesperrt worden. Bei einer Verurteilung droht den beiden nun eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. Bis dahin gilt natürlich die Unschuldsvermutung.