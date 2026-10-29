Stromnetzkosten steigen: Kärnten zahlt ab 2027 mehr

Österreichweit sinken die Stromnetzentgelte 2027 erstmals wieder, doch Kärnten bildet die Ausnahme von diesem Trend. Vonseiten der Politik wird nun eine einheitliche Tarifstruktur gefordert.

Während die Netzentgelte für Strom in Österreich ab Jänner 2027 im Schnitt um 3,6 Prozent sinken, müssen viele Kärntner Haushalte tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt der aktuelle Entwurf der E-Control zur Systemnutzungsentgelte-Tarifverordnung, der am Donnerstag in die Begutachtung geschickt wurde.

Kärnten zahlt mehr

Im südlichsten Bundesland Österreichs steigen die Tarife um 9,6 Prozent bzw. 13,60 Cent. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das jährliche Mehrkosten von 50,15 Euro. Anders stellt sich die Lage wiederum in der Landeshauptstadt Klagenfurt dar: Dort sinken die Gebühren um 5,8 Prozent (minus 9,27 Cent), was eine Ersparnis von rund 23,98 Euro im Jahr bringt. Bei den vorgelegten Zahlen handelt es sich um vorläufige Berechnungen; die endgültige Festlegung erfolgt nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens. Nichtsdestotrotz hagelt es bereits erste Reaktionen.

Kärnten pocht auf einheitliche Tarife

Die Kärntner Politik reagiert empört auf den neuerlichen Netzkosten-Anstieg. Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht darin eine „völlig unverhältnismäßige Benachteiligung Kärntens“ trotz der Strombeiträge heimischer Pumpspeicherkratwerke und verlangt Verhandlungen über bundesweit einheitliche Netzkosten. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer sieht in dem Anstieg sowie bei den um 20 Prozent steigenden Gasnetzgebühren einen „Brandbeschleuniger für die Teuerung“. Er sieht die Verantwortung bei SPÖ und ÖVP und warnt vor Wohlstandsverlusten aufgrund von Klimazielen. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer spricht ebenfalls von einem „Preisschock“ und ortet einen massiven Standortnachteil für Betriebe. Er fordert die Landesregierung zum Protest auf: Aus Solidarität müsse der Bund einheitliche Tarife durchsetzen.