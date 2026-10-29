Neues Radprojekt will Donauradweg Konkurrenz machen

5.000 Radbegeisterte waren seit dem Start im Frühjahr auf dem neuen Meridiem Trail zwischen Wien und Kärnten unterwegs. Die 618 Kilometer lange Strecke durch fünf Bundesländer zieht kurz vor Saisonschluss eine positive Bilanz.

Seit dem Start im Frühjahr 2026 radelten rund 5.000 Personen auf dem neuen Meridiem Trail, wie Auswertungen der offiziellen Touren-App belegen. Die Route schließt auf 618 Kilometern sowie rund 4.400 Höhenmetern die Lücke von Wien über Eisenstadt, Graz und Klagenfurt bis nach Villach. Damit besteht nun ein lückenloser Anschluss bis an das Meer. Entlang historischer Römerwege führt der Pfad durch Niederösterreich, das Burgenland, die Steiermark und Kärnten.

Große Pläne

Das Vorhaben bündelt mehr als 30 bereits bestehende Strecken und setzt konsequent auf digitale Routenführung, Bahnanbindungen über 17 Stationen sowie integrierte Buchungsmöglichkeiten. Projektinitiator Christian Kresse betont: „Ein erstes Jahr mit einem Projekt über mehrere Bundesländer und Regionen hinweg ist stets eine gewisse Herausforderung. Es wurden über 30 bestehende Radtouren und Radrouten bei diesem Projekt zusammengeführt und verbunden. Ich bin von den vielen positiven Rückmeldungen und Bewertungen der ersten Radreisenden sehr angetan.“ Ziel sei es, ähnlich hohe Frequenzen wie der Alpe-Adria- oder der Donauradweg zu erreichen und 2027 bei über 30 internationalen Reiseveranstaltern vertreten zu sein.

Positives Fazit

In Kärnten kooperieren Südkärnten, Klagenfurt, der Wörthersee sowie der Raum Villach eng mit dem Projekt. Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Südkärnten, hält stellvertretend fest: „Das erste Jahr war für uns sehr positiv und zeigt uns, wo wir in den nächsten Jahren weiter investieren möchten. Radreisen zählen zu den Themen der Zukunft. Darauf möchten und werden wir auch in Kärnten in Zukunft setzen.“ Auch die steirischen Partner ziehen ein positives Resümee. Andreas Thürschweller, Bürgermeister von Eibiswald, erklärt: „Eibiswald setzt seit einigen Jahren stark auf den Radtourismus. Der Meridiem Trail hat uns bereits im ersten Jahr einen unglaublichen Impuls gegeben und viele internationale Gäste nach Eibiswald geführt. Ich vernehme sehr viele positive Rückmeldungen aus der Gemeinde und von den Gästen. Das ist für uns eine starke Motivation, auch in den nächsten Jahren auf Radgäste und die Verbesserung unserer Radinfrastruktur zu setzen.“