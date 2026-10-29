Weiße Kreuze erinnern: Kärnten zählt heuer bereits 19 Verkehrstote

Rund um Allerheiligen und Allerseelen stellt der ARBÖ an Kärntens Straßen wieder weiße Kreuze auf. Die alljährliche Aktion soll an Verkehrsopfer erinnern und zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr aufrufen.

„Wir gedenken und mahnen“ – mit diesem Schriftzug an zahlreichen Straßenrändern macht der ARBÖ heuer wieder auf das Schicksal von Unfallopfern aufmerksam. Die weißen Kreuze dienen als sichtbares Zeichen des Erinnerns und als Mahnung an alle Personen, die auf den Straßen unterwegs sind.

Schon 19 Todesopfer in Kärnten

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen des Bundesministeriums zeigt: Zwischen dem 1. Jänner und dem 26. Oktober kamen in Kärnten 19 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres zählte man noch 31 Todesopfer, was einem Rückgang von rund 39 Prozent entspricht. Bundesweit sank die Opferzahl um 12 Prozent von 344 auf 304 Verstorbene. Auffällig ist die Verteilung der Unfallorte: Lediglich zehn Prozent der tödlichen Vorfälle spielen sich auf Österreichs Autobahnen ab. Die überwiegende Mehrheit passiert auf Landes- und Bundesstraßen, insbesondere auf Freilandstrecken.

Ablenkung bleibt größte Gefahr im Verkehr

Als häufigster Auslöser für Kollisionen gilt weiterhin die Ablenkung. Jeder dritte Unfall wird durch mangelnde Aufmerksamkeit verursacht. Dahinter folgen überhöhtes Tempo und Vorrangverletzungen als wesentliche Risikofaktoren. Aus diesem Grund appelliert die Autofahrerorganisation dringend: Ob zu Fuß, auf dem Scooter oder im Auto – wer unterwegs ist, muss die volle Aufmerksamkeit auf die Umgebung richten und darf sich keinesfalls durch mobile Nachrichten ablenken lassen.