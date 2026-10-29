„Cat in the Hat“: Grusel-Aufnahmen kursieren jetzt auch in Kärnten

Auf Plattformen wie TikTok und Instagram sorgt derzeit ein beunruhigendes Phänomen für Aufsehen. Im Mittelpunkt steht die Figur „Cat in the Hat“, im Deutschen bekannt als „Katze mit Hut“. Ursprünglich stammt die Gestalt aus einem harmlosen US-Kinderbuch von Dr. Seuss, doch im Netz hat sich ihre Bedeutung komplett gewandelt.

Gruseltrend auch in Kärnten angekommen

Dort kursieren Aufnahmen einer schwarzen Katze mit roter Fliege und einem riesigen rot-weiß gestreiften Hut. Gezeigt wird die Erscheinung vor allem nachts, wie sie durch Straßen streift, Menschen verfolgt oder vor Wohnhäusern lauert. Viele dieser Bild- und Videobeiträge werden „glücklicherweise“ noch mittels künstlicher Intelligenz generiert und bilden Szenarien ab, die real gar nicht stattgefunden haben. Auch in Kärnten wurden derartige Beiträge in den sozialen Netzwerken gepostet. Gezeigt werden dabei Orte wie die Ossiacher Zeile in Villach oder ein McDonald’s in Klagenfurt.

©TikTok Auch in Villach und Klagenfurt kursieren Postings der Cat in the Hat.

14-Jährige im Visier der Grusel-Katze

Die Polizei ist über den Trend bereits informiert. Zu einem brisanten Vorfall kam es etwa in der benachbarten Steiermark: Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung wurde eine 14-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit derartigen Aufnahmen konfrontiert. Das Mädchen erhielt unter anderem eine Abbildung des eigenen Wohnhauses, begleitet von Textnachrichten mit der Ankündigung, dass die Gestalt vor der Haustür warten oder nachts an ihr Fenster klopfen werde. Mehr dazu unter: Gruseltrend erreicht die Steiermark: „Cat in the Hat“ sorgt für Schrecken