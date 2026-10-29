Früher als geplant: Wolfsberger Eishalle öffnet bereits am Montag

Eislauf-Fans im Lavanttal dürfen sich freuen: Aufgrund des schulfreien Tages beginnt der Betrieb in der Eishalle Wolfsberg bereits einen Tag früher - am Montag, dem 2. November 2026.

Die Eishalle Wolfsberg startet am Montag in die neue Saison. Zwischen 10 und 16.30 Uhr steht das Eis für den Publikumslauf bereit. Damit bietet das verlängerte Allerheiligen-Wochenende eine willkommene Gelegenheit, um mit Familie oder Bekannten erste Runden zu drehen.

Das bringt die Eissaison in Wolfsberg

Der reguläre Betrieb läuft bis zum 7. März 2027. Das Programm umfasst Publikumslauf, Eishockey, Schulläufe sowie eine Neuerung: die wöchentliche Hockey Academy am Dienstag. Auf einer Hälfte findet freies Eishockey statt, auf der anderen trainiert der Nachwuchs des EC St. Marein. Interessierte können dabei erste Einblicke in den Eishockeysport gewinnen und sich Tipps von den Spielern holen. Ergänzt wird das Programm durch zwei terminlich noch offene Eisdiscos sowie den bewährten Weihnachtseislauf am 24. Dezember.

©Luca Tribondeau Neu in dieser Saison ist die Hockey Academy am Dienstag.