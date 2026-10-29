Bis zu 14 Grad: Der Freitag bringt viel Sonne nach Kärnten

Am Freitag dominiert in weiten Teilen Kärntens der Sonnenschein bei milden Temperaturen bis 14 Grad. Lediglich in Unterkärnten halten sich die Nebelfelder zunächst zäh.

In vielen Regionen Kärntens scheint am Freitag ausgiebig die Sonne. Lediglich in Unterkärnten müssen sich die Menschen auf einige Stunden mit Nebel oder Hochnebel einstellen. Im Tagesverlauf ziehen jedoch Wolkenfelder durch, welche die Nebeldecke meist noch auflösen „Die Höchsttemperaturen liegen je nach Sonnenschein zwischen 10 und 14 Grad“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Am wärmsten wird es dabei in sonnigen Hanglagen.