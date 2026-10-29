Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See im Herbst.
Während sich weite Teile Kärntens über Sonne freuen, braucht Unterkärnten Geduld.
Kärnten
29/10/2026
Wetterausblick

Bis zu 14 Grad: Der Freitag bringt viel Sonne nach Kärnten

Am Freitag dominiert in weiten Teilen Kärntens der Sonnenschein bei milden Temperaturen bis 14 Grad. Lediglich in Unterkärnten halten sich die Nebelfelder zunächst zäh.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In vielen Regionen Kärntens scheint am Freitag ausgiebig die Sonne. Lediglich in Unterkärnten müssen sich die Menschen auf einige Stunden mit Nebel oder Hochnebel einstellen. Im Tagesverlauf ziehen jedoch Wolkenfelder durch, welche die Nebeldecke meist noch auflösen „Die Höchsttemperaturen liegen je nach Sonnenschein zwischen 10 und 14 Grad“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Am wärmsten wird es dabei in sonnigen Hanglagen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at