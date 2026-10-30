102-Jähriger aus Altersheim vermisst, dann hörte Frau Hilfeschreie

Ein 102 Jahre alter Bewohner eines Seniorenheimes in Radenthein hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt, nachdem dieser nach einem Spaziergang nicht heimkehrte.

Das Verschwinden des Seniors war gegen 17 Uhr bemerkt worden, nachdem dieser bereits seit rund zwei Stunden abgängig gewesen war. Daraufhin formierten sich zahlreiche Helfer, darunter die Bergrettung Radenthein-Nockberge mit 13 Personen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein mit 16, Feld am See mit 20 und Untertweng mit 14 Mitgliedern, ergänzt durch zusätzliches Einsatzpersonal.

Bis zum Bauch im Wasser

„Die Suche erstreckte sich über das Stadtgebiet von Radenthein und dessen Randgebiete bis in den Bereich Erdmannsiedlung“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Die entscheidende Wendung brachte schließlich der Notruf einer Anwohnerin gegen 19 Uhr, die nahe ihrer Wohnadresse Hilfeschreie vernommen hatte. Kurz darauf entdeckten die Helfer den Vermissten am südlichen Ufer des Riegerbaches auf Höhe der Villacherstraße. Der Senior steckte bis zum Bauch im Wasser, klammerte sich an einen Ast und war aufgrund seiner Erschöpfung nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft zu befreien.

Orientierung verloren

Polizisten zogen den Mann schließlich an Land, wo er von Sanitätern des Roten Kreuzes Radenthein erstversorgt wurde. Im Anschluss transportierte ihn der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau. „Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 102-Jährige in der Dunkelheit die Orientierung verloren haben und in den Bach gerutscht sein“, berichten die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 06:15 Uhr aktualisiert