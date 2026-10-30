Kärntner (17) schwer verunglückt, doch Unfallspuren werfen Fragen auf

In Rangersdorf verunglückte ein 17-Jähriger mit einem Zweirad schwer. Die Polizei vermutet, dass Angehörige danach die Fahrzeuge vertauscht haben sollen.

In der Kärntner Gemeinde Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau hat sich am Sonntag gegen 22:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Moped ereignet. Ein 17-Jähriger, der von Tresdorf kommend auf einer Gemeindestraße unterwegs war, stürzte im Bereich einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache.

Schwere Verletzungen

Wenige Minuten danach fanden Angehörige den Verunglückten, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Jugendliche mit schweren Verletzungen in das LKH Klagenfurt gebracht. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei First Responder vor Ort.

Unfall nahm Wende

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen rückte die Spurenlage in den Fokus, die auf die mutmaßliche Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs hindeutete. „Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zum Verdacht, dass Angehörige des Verletzten nach dem Unfall einen Fahrzeugtausch vorgenommen hatten, um die tatsächlichen Umstände des Unfallgeschehens sowie das Fehlen einer erforderlichen Lenkberechtigung zu verschleiern“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Anderes Motorrad?

Den bisherigen Ergebnissen zufolge soll der 17-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht mit dem vor Ort vorgefundenen, auf ihn gemeldeten Moped, gefahren sein. Stattdessen soll er mit einem Motorrad unterwegs gewesen sein, das auf einen Angehörigen zugelassen ist. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 07:19 Uhr aktualisiert