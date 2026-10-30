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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lavanttal Arena.
Nach sechseinhalb Jahren ist Schluss: Athletiktrainer Hannes Sauerschnig muss den WAC verlassen.
Wolfsberg
30/10/2026
Fußball

Umbruch beim Schlusslicht: WAC setzt langjährigen Trainer vor die Tür

Der Wolfsberger AC trennt sich von Athletikcoach Hannes Sauerschnig. Nach über sechs Jahren endet seine Zeit beim Tabellenschlusslicht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, dem Wolfsberger AC, reißt die personelle Umstrukturierung nicht ab: Nach der Freistellung von Cheftrainer Thomas Silberberger und drei Mitgliedern des Trainerstabs in der Vorwoche hat der Verein mit Hannes Sauerschnig nun einen weiteren Betreuer vor die Tür gesetzt, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Nächster Trainer muss gehen

Der 36-jährige Völkermarkter, der seit seinem Wechsel von Austria Klagenfurt im Januar 2020 als Athletikcoach bei den Kärntnern tätig war, muss den Klub nach rund sechseinhalb Dienstjahren verlassen, auch das am Freitag anstehende Training sowie die Vorbereitung auf die Ligapartie gegen Sturm Graz finden damit bereits ohne ihn statt.

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