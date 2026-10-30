Noten für 2.750 Kilometer: Spezialfahrzeug nimmt Kärntens Straßen unter die Lupe

Ein mit moderner Messtechnik und Videokameras ausgestattetes Spezialfahrzeug analysiert die Fahrbahnoberflächen auf Risse, Unebenheiten und die Makrotextur, wobei die Erhebung und Auswertung der Daten bis Juni 2027 abgeschlossen sein sollen.

„Rechtzeitig sanieren, größere Schäden vermeiden“

„Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel in unser Landesstraßennetz investiert. Trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen möchten wir diesen Weg konsequent und vor allem auch möglichst effizient fortsetzen. Unser Grundsatz lautet: rechtzeitig sanieren, bevor größere Schäden entstehen. Mit der digitalen Zustandserhebung erhalten wir eine objektive Datengrundlage, um notwendige Sanierungen frühzeitig zu erkennen und Investitionen noch zielgerichteter zu setzen“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Fünf Klassen

Während das Landesstraßennetz bereits seit etwa 25 Jahren regelmäßig bewertet wird, kommt das 2020 erstmals genutzte digitale Verfahren nun zum zweiten Mal zum Einsatz. Die Auswertung erfolgt nach einheitlichen Standards und teilt die Straßen nach dem Schulnotensystem in Güteklassen von 1 bis 5 ein, was eine vergleichbare Bewertung ermöglicht. Die Einteilung dient als Basis für die Prioritätenreihung aller Sanierungsprojekte von 2028 bis 2033. „Was sehr technisch klingt, ist ein grundlegendes Instrument, das wir einsetzen, um zu entscheiden, wann welcher Straßenabschnitt in Kärnten saniert werden muss. Die Zustandsbewertung und alle Verkehrsdaten, die wir haben, bilden dann gemeinsam die Basis für die jährlichen Bauprogramme. Je genauer wir über den Zustand unserer Straßen informiert sind, desto effizienter können wir das jährliche Bauprogramm erstellen“, erklärt Gruber.

Das steht noch bevor

Für das laufende Bau- und Planungsprogramm 2026 sind bei rund 220 Projekten etwa 46 Millionen Euro vorgesehen. Zusätzliche sieben Millionen Euro fließen in eine kärntenweite Deckensanierung, die aus verhandelten Ersatzbeträgen mit am Baukartell beteiligten Unternehmen finanziert wird. Dadurch lassen sich trotz angespannter Budgetsituation 17 Vorhaben bereits heuer statt in den kommenden Jahren umsetzen, aktuell wird im gesamten Bundesland an rund 50 Baulosen gearbeitet.