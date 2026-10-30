19 Tote heuer: VCÖ fordert strengere Tempolimits in Kärnten

Wie Daten der Mobilitätsorganisation VCÖ zeigen, ist die Zahl der tödlich verunglückten Personen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Damit besteht im Bundesland die Möglichkeit, bis zum Jahresende einen neuen historischen Tiefstand seit Beginn der Aufzeichnungen zu erreichen, der bisherige Rekordwert lag im Jahr 2022 bei 21 Todesopfern.

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Im Bundesländervergleich belegt Kärnten damit den viertniedrigsten Rang hinter Wien mit acht, Vorarlberg mit neun sowie dem Burgenland mit zehn tödlich Verunglückten. Die höchste Zahl verzeichnet Niederösterreich mit 91 Opfern, während österreichweit bislang 304 Menschen im Straßenverkehr starben. Seit dem Jahr 2000 kamen in Kärnten insgesamt 1.161 Personen durch Verkehrsunfälle ums Leben.

Plötzlich aus dem Leben gerissen

Hinter den Zahlen stehen schwere persönliche Schicksale: „Verkehrsunfälle reißen Menschen plötzlich aus dem Leben. Für Angehörige ist der Unfalltod ein traumatischer Einschnitt. Ein Mensch, mit dem man gestern noch geredet und gelacht hat, ist plötzlich nicht mehr da“, weist VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk auf den großen Schmerz der Angehörigen von Unfallopfern hin. Zu den diesjährigen Opfern in Kärnten zählen Jugendliche, Eltern, Großeltern und Freunde. Den vorläufigen Auswertungen für die ersten zehn Monate zufolge bildeten Motorradfahrende mit acht Toten die am stärksten betroffene Gruppe, gefolgt von fünf Pkw-Insassen und drei Fußgängerinnen und Fußgängern.

Maßnahmen gefordert

Um weitere Todesfälle zu verhindern, fordert die Mobilitätsorganisation gezielte Sicherheitsmaßnahmen. „Wichtig ist es, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren und damit Menschenleben zu retten. Die zentralen Faktoren für die Verkehrssicherheit sind die Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit und die Infrastruktur“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Niedrigere Tempolimits verringern den Anhalteweg und mildern bei Zusammenstößen die Aufprallwucht. Auf Freilandstraßen könne eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h viele schwere Kollisionen verhindern, ergänzt der VCÖ. Während ein Auto bei 80 km/h nach 51 Metern zum Stehen kommt, benötigt es bei 100 km/h rund 74 Meter und weist an der 51-Meter-Marke noch ein Tempo von 66 km/h auf. Zur Einhaltung empfiehlt der VCÖ stationäre Radargeräte sowie Section-Control-Systeme an neuralgischen Abschnitten.

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Radfahrer und Fußgänger ebenso gefährdet

Im Ortsgebiet stehen insbesondere der Schutz von Zufußgehenden und der Radverkehr im Fokus. Ergänzend dazu plädiert die Organisation für Verkehrsberuhigungen, Begegnungszonen, ausreichend breite Gehwege und übersichtlichere Übergänge. Um die Sichtbeziehungen vor Schutzwegen zu verbessern, solle das dortige Halte- und Parkverbot von fünf auf zehn Meter vergrößert werden. Große Bedeutung komme zudem baulich getrennten Radwegen zu, namentlich auf Verbindungsstrecken zwischen Siedlungsräumen und Ortskernen. „Eine gute Radinfrastruktur ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um allen Bevölkerungsgruppen, von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren, sicheres Radfahren zu ermöglichen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk abschließend.