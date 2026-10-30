„Wegen menschlicher Dummheit“: Zoo verliert Schlange nach Vorfall mit Besuchern

Die Betreiber machten das Geschehen via Social Media öffentlich und leiteten ihre Stellungnahme mit deutlichen Worten ein: „Wir sind bezüglich Besucherverhalten und Missachtung von Regeln einiges gewohnt. Was gestern passiert ist, ist nun wohl nicht mehr zu toppen“, heißt es. Auslöser war eine kleinere Gruppe, bestehend aus einigen Erwachsenen und zwei minderjährigen Kindern, die am Vormittag empfangen worden war.

„Sehr verhaltensauffällig“

Schon kurz nach dem Eingangsbereich soll der Nachwuchs der Gruppe negativ aufgefallen sein, woraufhin das Zoopersonal genauer hinsah: „Nachdem die Kinder schon kurz nach der Kasse sehr verhaltensauffällig waren, haben wir etwas genauer hingeschaut und unser Angestellter fand die Kinder im Gebäudeinnern vor dem Terrarium unserer Weisslippenkobras. Weil unsere Regeln extremst missachtet wurden – heftiges Schlagen auf die Terrarienscheiben mit den Fäusten – wurde eine Ermahnung ausgesprochen, die leider ohne Erfolg blieb“, heißt es weiter. Die Zurechtweisung zeigte keine Wirkung, denn beim nächsten Gehege, der Behausung von rauhschuppigen Lanzenottern, setzte sich das massive Klopfen ungehindert fort.

Schockierender Fund

Die fatalen Konsequenzen der Störungen zeigten sich wenig später, als ein Angestellter nach den Gehegen sah: „Unser Angestellter war hernach mit Kassendienst beschäftigt und stellte später entsetzt fest, dass das Weibchen der Lanzenottern das Männchen am Kopf gepackt und bereits mit Verschlingen begonnen hatte. Die betreffenden Besucher verließen den Zoo sehr schnell und wir durften hernach die Lanzenottern trennen. Für das Männchen kam jede Hilfe zu spät. Ich konnte die Besucher draußen beim Weggehen noch erwischen und mit ihrem Verhalten konfrontieren. Sie waren sich keiner Schuld bewusst und erklärten geglaubt zu haben, dass es sich um eine normale Fütterung handelt“, schildern die Betreiber in den sozialen Medien. Bei einer darauffolgenden Kontrolle im Bereich der Weißlippenkobras bot sich ein ähnlich dramatisches Bild: „Weil unser Angestellter mir mitteilte, dass die Klopferei beim Terrarium der Weisslippenkobras begonnen hat, wurde dort kontrolliert und festgestellt, dass die Tiere ineinander verbissen waren. Nun folgte auch hier das Trennen und Separieren der Tiere. Ob das sehr angeschlagene Weibchen überlebt, ist zur Zeit noch unklar.“

„Null Toleranz“

Die Leitung der Einrichtung reagierte mit Unverständnis und Konsequenzen auf die Vorkommnisse und wandte sich mit einer dringenden Warnung an die Besucherinnen und Besucher: „Liebe Besucher! Wenn ihr die Tiere dermaßen reizt und erschreckt, können sie irgendwann richtig ausrasten und beißen auf alles, was sich in ihrer Nähe bewegt. Dafür haben wir Regeln, die einzuhalten und nicht diskutierbar sind. Die meisten Besucher halten sich daran, ein kleiner Teil jedoch ignoriert sie und richtet immer wieder auch teilweise mutwillige Sachbeschädigungen an“, heißt es, und weiter: „Nun haben wir wegen menschlicher Dummheit und Unvermögen, Kinder zu beaufsichtigen, ein Tier verloren, und es reicht jetzt! In Zukunft gilt für extremes und fortgesetztes Belästigen unserer Tiere durch Klopfen oder ähnliche Aktionen NULL TOLERANZ! Stellen wir sowas fest, gibt’s eine freundliche Ermahnung, und im Wiederholungsfall eine Wegweisung aus dem Zoo!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 11:25 Uhr aktualisiert