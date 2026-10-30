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/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Diebstahl.
Die Polizei konnte das Diebesgut sicherstellen.
Feldkirchen
30/10/2026
Polizei bestätigt
Leserstory

Lebensmittel-Diebstahl in Feldkirchen: Duo nach Fluchtversuch geschnappt

In Feldkirchen wurden zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Einer flüchtete zunächst mit voller Beute, wurde jedoch kurz darauf von einer Polizeistreife gestoppt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Wie ein Leser gegenüber 5 Minuten am Donnerstagabend berichtete, soll es zu einem Diebstahl in einer Lebensmittelfiliale in Feldkirchen gekommen sein, an dem zwei Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Leser beobachtete Flucht

Leser Johannes (Name von der Redaktion geändert) spricht von einer spektakulären Flucht sowie Rucksäcken voller Lebensmittel, die entwendet wurden. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Diebstahl gegenüber 5 Minuten.

Diebesgut sichergestellt

„Gegen 17:30 Uhr ist es zum Ladendiebstahl gekommen. Einer der beiden wurde auf frischer Tat betreten, während der andere flüchtete, später aber von einer Streife angehalten werden konnte“, erklärt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig auf Anfrage der Redaktion. Beim zunächst Flüchtigen konnte schlussendlich Diebesgut sichergestellt werden.

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