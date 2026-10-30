Lebensmittel-Diebstahl in Feldkirchen: Duo nach Fluchtversuch geschnappt

In Feldkirchen wurden zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Einer flüchtete zunächst mit voller Beute, wurde jedoch kurz darauf von einer Polizeistreife gestoppt.

Wie ein Leser gegenüber 5 Minuten am Donnerstagabend berichtete, soll es zu einem Diebstahl in einer Lebensmittelfiliale in Feldkirchen gekommen sein, an dem zwei Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Leser beobachtete Flucht

Leser Johannes (Name von der Redaktion geändert) spricht von einer spektakulären Flucht sowie Rucksäcken voller Lebensmittel, die entwendet wurden. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Diebstahl gegenüber 5 Minuten.

Diebesgut sichergestellt

„Gegen 17:30 Uhr ist es zum Ladendiebstahl gekommen. Einer der beiden wurde auf frischer Tat betreten, während der andere flüchtete, später aber von einer Streife angehalten werden konnte“, erklärt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig auf Anfrage der Redaktion. Beim zunächst Flüchtigen konnte schlussendlich Diebesgut sichergestellt werden.