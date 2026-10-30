Hilfe am Viktoriasee: Verein aus Kärnten schenkt über 300 Kindern ein Zuhause

Aus einer Reise im Jahr 2023 ist am Ufer des Viktoriasees in Uganda ein Zufluchtsort für mehr als 300 Kinder gewachsen.

Aus einer Reise im Jahr 2023 ist am Ufer des Viktoriasees in Uganda ein Zufluchtsort für mehr als 300 Kinder gewachsen.

Aus einer Reise im Jahr 2023 ist am Ufer des Viktoriasees in Uganda ein Zufluchtsort für mehr als 300 Kinder gewachsen. Der gemeinnützige Kärntner Verein „Get It Done“, gegründet von Bernd Broschek aus Feldkirchen und Marco Caltagirone aus Wattens, errichtete dort ein Waisenheim samt Ganztagsschule, in der zwölf Lehrkräfte unterrichten.

48.100 Quadratmeter

Vor Ort koordiniert Pastor David Kyakulaga aus Kampala das Projekt. Auf mittlerweile 48.100 Quadratmetern baut die Initiative Mais, Süßkartoffeln, Bananen und Kakao an, um die Versorgung zu sichern und landwirtschaftliche Kenntnisse zu vermitteln. Neben der fortlaufenden Errichtung eines neuen Schulgebäudes wurde die Fläche im August 2026 für den Kakaoanbau erweitert.

Zuhause für über 300 Kinder

Das gesamte Team arbeitet ehrenamtlich, sodass sämtliche Spendengelder ohne Abzüge nach Uganda fließen: „Wir sind ganz normale Familienväter ohne Erfahrung in der Entwicklungshilfe. Dass daraus ein Zuhause für über 300 Kinder geworden ist, verdanken wir vor allem unseren Unterstützern: Freunden, Bekannten und vielen Menschen, die einfach von dem Projekt gehört haben und mithelfen“, erklärt Broschek.

„Hat uns vorgelebt, was Nächstenliebe heißt“

Tragendes Fundament des Vorhabens bleibt der persönliche Glaube der Initiatoren: „Unser Herz schlägt für diese Kinder, weil wir an Jesus glauben. Er hat uns vorgelebt, was Nächstenliebe heißt: nicht wegschauen, sondern anpacken. Für uns ist jedes dieser Kinder von Gott gewollt und geliebt – und das soll es auch spüren.“