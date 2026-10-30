Tierschützer kämpfen gegen qualvolle Tötung von Fischottern

Wölfe, Biber aber auch Fischottern sind in Kärnten nicht gerne gesehen. Während Wolf und Biber abgeschossen werden, fängt man jährlich Dutzende Fischottern mit Fallen, wo sie qualvoll verenden.

Es sind die sogenannten Conibear-Fallen, die in der 81. Verordnung der Kärntner Landesregierung als Fanggerät zugelassen sind, welche die Tiere angeblich sofort töten.

Das besagt ein Gutachten

Ein Gutachten des Wildtierbiologen Dr. Hans-Heinrich Krüger, das vom Wiener Tierschutzverein in Auftrag gegeben wurde, schildert, wie grausam die Tiere in diesen Fallen sterben müssen. Darin heißt es: „Die Conibearfalle besteht aus zwei Stahlbügeln, die über eine Feder gespannt werden und beim Auslösen mit hoher Kraft zusammenschlagen. Getötet wird das gefangene Tier dabei nicht durch die Schlagkraft der Falle. Stattdessen ist die Falle so konzipiert, dass die Bügel im Hals- und Brustbereich treffen und lebenswichtige Strukturen wie Herz, Lunge und große Blutgefäße zusammenpressen. Schlussendlich tötet die Unterbrechung des Blutkreislaufs und der daraus resultierende Kreislaufkollaps. Das gefangene Tier erwartet also auch im Falle eines planmäßigen Fangablaufs ein langsamer, qualvoller Tod durch Erdrücken.“

„Das erhöht das Risiko, dass …“

Weiter heißt es: „Ein ebenso grausames Schicksal ereilt diejenigen, die lediglich an Gliedmaßen oder Schwanz durch die Falle eingeklemmt werden. Dann müssen die gefangenen Tiere lange in Panik und Todesqualen ausharren, bis sie durch den enormen Stress an Kreislaufversagen sterben, verdursten oder erfrieren. Otter ereilt dieses Schicksal besonders häufig, da sie als Anpassung an den Wasserdruck einen um einiges massiveren Brustkorb und muskulöseren Nacken als vergleichbare Landraubtiere entwickelt haben. Das erhöht das Risiko, dass Otter durch die Fallen festgehalten werden, bis sie entweder an Land durch Stress oder im Wasser durch Ertrinken sterben.“

Fallen als „drowning set“

Obwohl die Kärntner Landesregierung in ihrer 81. Verordnung das Töten der Tiere ausdrücklich nur an Land erlaubt, werden in Kärnten die Fallen zudem häufig als „drowning set“ unter der Wasseroberfläche eingesetzt. Das kommt daher, dass die recht großen Fallen, wenn sie an Land gestellt werden, eine Gefahr für andere Tiere und auch Kinder darstellen. Denn jedes Lebewesen mit einem gewissen Gewicht kann eine Conibear-Falle auslösen, und folglich sterben auch andere Wild- oder Haustiere darin.

„Ist für uns absolut inakzeptabel“

Die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic, zeigt sich schockiert über die Erkenntnisse des Gutachtens: „Ich fordere die Kärntner Landesregierung auf, diese grausame Art der Tötung sofort einzustellen! Der Fischotter hat Österreich gerade erst wieder besiedelt und ist eine streng geschützte Art. Wenn in den nächsten zwei Jahren die zugelassene Anzahl an Ottern gefangen wird, werden damit 30 % der heimischen Otterpopulation wieder ausgelöscht“, so Petrovic. „Dass diese Tiere auch noch so brutal hingerichtet werden, ist für uns absolut inakzeptabel und wir werden hier Druck auf die Landespolitik machen!“

Fallen werden aktuell aufgestellt

Auf Anfrage von 5 Minuten in der für die Verordnung zuständigen Abteilung des Jagdreferenten LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wurde bestätigt, dass diese Fallen noch immer aufgestellt werden: „Zumindest bis Dezember noch. Für das nächste Jahr ist eine Änderung im Jagdgesetz vorgesehen, geplant ist dann, die Conibearfalle nicht mehr einzusetzen.“