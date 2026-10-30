Preisanstieg in Kärnten: AK verlangt einheitliche Stromnetztarife

Während die Netzentgelte für Strom in Österreich ab Jänner 2027 im Schnitt um 3,6 Prozent sinken, müssen viele Kärntner Haushalte tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt der aktuelle Entwurf der E-Control zur Systemnutzungsentgelte-Tarifverordnung, der am Donnerstag in die Begutachtung geschickt wurde – 5 Minuten berichtete. Konkret steigen die Tarife um 9,6 Prozent bzw. 13,60 Cent. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das jährliche Mehrkosten von 50,15 Euro. Eine Ausnahme bildet lediglich Klagenfurt.

AK: „Kärntner Haushalte nicht zusätzlich belasten“

Die Arbeiterkammer Kärnten (AK) erneuert daher ihre Forderung nach österreichweit einheitlichen Netzkosten und voller Transparenz seitens der E-Control für alle Stromkunden „Es ist nicht akzeptabel, dass Kärntner Haushalte zusätzlich belastet werden, während die Netzkosten in anderen Bundesländern sinken. Gerade angesichts der hohen Lebenshaltungskosten brauchen die Menschen leistbare Energie sowie nachvollziehbare Preise“, betont AK-Präsident Günther Goach. Geht es nach ihm, muss die E-Control jetzt für klare Verhältnisse sorgen. Die Stromkunden bräuchten angesichts der neuen Netztarife eine transparente und nachvollziehbare Abrechnung sowie eine gezielte Aufklärung über die Änderungen.