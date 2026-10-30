Mehrere hundert Kilo schweres Baggerteil von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter machten sich im Bezirk Feldkirchen mit einem mehrere hundert Kilo schweren Bagger-Hydraulikmeißel davon. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem skurrilen Diebstahl kam es in der Nacht auf den 30. Oktober 2026 im Bezirk Feldkirchen. Bislang unbekannte Täter schlichen sich dort auf eine Baustelle und stahlen einen mehrere hundert Kilogramm schweren Bagger-Hydraulikmeißel, der im Bereich einer Straßenböschung abgelegt war. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Patergassen beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.