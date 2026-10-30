Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Pixabay / Thomas
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bagger auf einer Baustelle.
Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl im Bezirk Feldkirchen.
Bezirk Feldkirchen
30/10/2026
Polizei ermittelt

Mehrere hundert Kilo schweres Baggerteil von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter machten sich im Bezirk Feldkirchen mit einem mehrere hundert Kilo schweren Bagger-Hydraulikmeißel davon. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Zu einem skurrilen Diebstahl kam es in der Nacht auf den 30. Oktober 2026 im Bezirk Feldkirchen. Bislang unbekannte Täter schlichen sich dort auf eine Baustelle und stahlen einen mehrere hundert Kilogramm schweren Bagger-Hydraulikmeißel, der im Bereich einer Straßenböschung abgelegt war. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Patergassen beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at