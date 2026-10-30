Equal Pay Day: Kärntnerinnen arbeiten 58 Tage im Jahr gratis

Der Kärntner Equal Pay Day fällt heuer auf den 3. November. Ab diesem Tag haben Männer statistisch bereits das Einkommen erzielt, für das vollzeitbeschäftigte Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssen.

In Kärnten verdienen Frauen für die gleiche Arbeit durchschnittlich um 16,2 Prozent weniger als Männer. Sie erreichen ein durschnittliches Vollzeit-Jahreseinkommen von 55.356 Euro, während Männer auf 66.041 Euro kommen. „Gemessen daran, werden Frauen in Kärnten jährlich um 10.685 Euro geringer bezahlt als Männer. Daraus resultieren in weiterer Folge reduzierte Ansprüche bei Arbeitslosigkeit und letztendlich eine reduzierte Pension“, erläutert ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov.

Geringster Einkommensunterschied in Klagenfurt

Auch regional klafft die Gehaltsschere sehr unterschiedlich weit auseinander: Den höchsten Einkommensunterschied weist mit 24,7 Prozent der Bezirk Spittal an der Drau auf. Klagenfurt-Stadt verzeichnet mit 10,9 Prozent kärntenweit den geringsten Unterschied zwischen Männer- und Frauen-Einkommen.

Einkommensunterschiede in Prozent Spittal an der Drau: 24,7 Prozent

Villach (Stadt & Land): 18,9 Prozent

Wolfsberg: 17,7 Prozent

Hermagor: 17,3 Prozent

St. Veit an der Glan: 16,1 Prozent

Klagenfurt-Land: 15,8 Prozent

Feldkirchen: 14,3 Prozent

Völkermarkt: 13,7 Prozent

Klagenfurt-Stadt: 10,9 Prozent

Maßnahmen gefordert

Angesichts dieser Diskrepanzen verlangen die Gewerkschafsfrauen „ein umfassendes Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Schließung der Lohnlücke„. Im Zentrum steht die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, deren Umsetzungsfrist am 7. Juni 2026 abgelaufen ist. „Wir fordern ein sofortiges Ende dieser Blockade durch die Arbeitgebervertretung. Faire Löhne brauchen Offenheit, denn nur wenn Unterschiede sichtbar gemacht werden, können Ungerechtigkeiten beseitigt werden“, so Igumnov. Sie stellt klar: „Solange der Equal Pay Day nicht am 31. Dezember stattfindet, solange werden wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch nicht aufhören, auf dieses Thema aufmerksam zu machen.“