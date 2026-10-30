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Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf Bäumen.
Frau Holle, schüttelt ihre Betten aus und blütenweißer Schnee fällt heraus - und zwar direkt auf Kärnten.
Kärnten
30/10/2026
Zu Allerheiligen

Schnee bis auf 900 Meter: Kärnten steht Kälteeinbruch bevor

Die Wetterdienste kündigen für Sonntag und Montag in ganz Kärnten einen massiven Kälteeinbruch an. Regen- und Graupelschauer werden erwartet. Auch die Schneefallgrenze sinkt markant ab.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Der Spätherbst zeigt sich in Kärnten von seiner rauen Seite. Zum Ausklang des Wochenendes ziehen dichte Wolkenfelder über das Land und bringen unbeständiges Wetter mit sich. Neben Regen- und Graupelschauern kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria auch erste Schneeflocken an. Denn: Bereits am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter Seehöhe ab. Am Montag setzt sich der winterliche Trend fort, wodurch die weiße Pracht mancherorts sogar bis auf 900 Meter herabfällt.

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Ja! Der Schnee kann kommen.
Eher schon – Hauptsache warm einkuscheln.
Mir egal. Hauptsache, die Straßen sind frei.
Eher nicht. Kälte und Dunkelheit nerven.
Bloß nicht! Ich will sofort wieder Sommer.

Kälte-Dämpfer

Gleichzeitig sinken die Temperaturen. „Tagsüber gehen sich wahrscheinlich nicht mehr als 6 bis 9 Grad aus“, erklären die Fachleute. Erst der Dienstag bringt eine zaghafte Entspannung der Wetterlage mit sich. Rund um die Mittagsstunde besteht dann wieder die Aussicht auf zeitweilige sonnige Phasen.

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