Schnee bis auf 900 Meter: Kärnten steht Kälteeinbruch bevor

Die Wetterdienste kündigen für Sonntag und Montag in ganz Kärnten einen massiven Kälteeinbruch an. Regen- und Graupelschauer werden erwartet. Auch die Schneefallgrenze sinkt markant ab.

Frau Holle, schüttelt ihre Betten aus und blütenweißer Schnee fällt heraus - und zwar direkt auf Kärnten.

Frau Holle, schüttelt ihre Betten aus und blütenweißer Schnee fällt heraus - und zwar direkt auf Kärnten.

Der Spätherbst zeigt sich in Kärnten von seiner rauen Seite. Zum Ausklang des Wochenendes ziehen dichte Wolkenfelder über das Land und bringen unbeständiges Wetter mit sich. Neben Regen- und Graupelschauern kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria auch erste Schneeflocken an. Denn: Bereits am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter Seehöhe ab. Am Montag setzt sich der winterliche Trend fort, wodurch die weiße Pracht mancherorts sogar bis auf 900 Meter herabfällt.

Freust du dich auf den Winter? Ja! Der Schnee kann kommen. Eher schon – Hauptsache warm einkuscheln. Mir egal. Hauptsache, die Straßen sind frei. Eher nicht. Kälte und Dunkelheit nerven. Bloß nicht! Ich will sofort wieder Sommer. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kälte-Dämpfer

Gleichzeitig sinken die Temperaturen. „Tagsüber gehen sich wahrscheinlich nicht mehr als 6 bis 9 Grad aus“, erklären die Fachleute. Erst der Dienstag bringt eine zaghafte Entspannung der Wetterlage mit sich. Rund um die Mittagsstunde besteht dann wieder die Aussicht auf zeitweilige sonnige Phasen.