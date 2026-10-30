Abgestürzt: Feuerwehr befreit Kuh aus drei Meter tiefem Schacht

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan und St. Salvator eilten am Freitag einer Kuh zu Hilfe. Das Tier ist in einen etwa drei Meter tiefen Wasserschacht gestürzt.

Die Einsatzkräfte wurden am Freitag zu einer Tierrettung nach Ingolsthal alarmiert. Dort war eine Kuh in einen etwa drei Meter tiefen Wasserschacht gestürzt. Die Bergung gestaltete sich herausfordernd, da der Schacht erst geöffnet werden musste. Mithilfe von Schneid- und Stemmwerkzeugen des Bauhofs Friesach wurde schließlich ein Zugang geschaffen.

©FF St. Salvator Mühsam wurde eine Öffnung geschaffen, durch welche die Kuh hindurch passte.

Auch Tierarzt war vor Ort

Danach konnte die Kuh mit einem Kran schonend herausgehoben werden. „Während des gesamten Einsatzes wurde das Tier durch einen Tierarzt betreut“, versicherten die Florianis. Sie überstand die Strapazen unverletzt und konnte anschließend wieder seinem Besitzer übergeben werden. Nach rund vier Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein.