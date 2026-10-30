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/ ©FF St. Salvator
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Kuh mit einem Kran aus dem Schacht gehoben wird.
Zu einer tierischen Rettung kam es am Freitag in Ingolsthal.
Ingolsthal
30/10/2026
Tier in Notlage

Abgestürzt: Feuerwehr befreit Kuh aus drei Meter tiefem Schacht

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan und St. Salvator eilten am Freitag einer Kuh zu Hilfe. Das Tier ist in einen etwa drei Meter tiefen Wasserschacht gestürzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Die Einsatzkräfte wurden am Freitag zu einer Tierrettung nach Ingolsthal alarmiert. Dort war eine Kuh in einen etwa drei Meter tiefen Wasserschacht gestürzt. Die Bergung gestaltete sich herausfordernd, da der Schacht erst geöffnet werden musste. Mithilfe von Schneid- und Stemmwerkzeugen des Bauhofs Friesach wurde schließlich ein Zugang geschaffen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Aufstemmen des Schachts.
©FF St. Salvator
Mühsam wurde eine Öffnung geschaffen, durch welche die Kuh hindurch passte.

Auch Tierarzt war vor Ort

Danach konnte die Kuh mit einem Kran schonend herausgehoben werden. „Während des gesamten Einsatzes wurde das Tier durch einen Tierarzt betreut“, versicherten die Florianis. Sie überstand die Strapazen unverletzt und konnte anschließend wieder seinem Besitzer übergeben werden. Nach rund vier Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kuh im Wasserschacht.
©FF St. Salvator |
Die Kuh steckte in einem Wasserschacht fest.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Kuh mit einem Kran aus dem Schacht gehoben wird.
©FF St. Salvator |
Dank des engagierten Einsatzes der Feuerwehrleute ist sie nun wieder bei ihrem Besitzer.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Aufstemmen des Schachts.
©FF St. Salvator
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Kuh mit einem Kran aus dem Schacht gehoben wird.
©FF St. Salvator

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