Eiskalter Trend: Vier neue Zugänge zum Kaltbaden am Wörthersee

Kaltbaden erfreut sich wachsender Beliebtheit. Am Wörthersee stehen dafür ab sofort vier neue Einstiegsstellen zur Verfügung. In Summe gibt es damit nun elf offizielle Kaltbadeplätze in Kärnten.

Kaltbaden verbindet ein unmittelbares Naturerlebnis mit dem Überwinden persönlicher Hürden. Am Wörthersee stehen dafür nun vier neue Einstiegsstellen zur Verfügung: in Reifnitz, in der Teixlbucht (West und Ost) sowie beim Seezugang Auen nahe Velden. Damit zählt Kärnten mittlerweile elf ausgewiesene Plätze. Weitere Zugänge finden Interessierte am Faaker See, Ossiacher See, Millstätter See sowie am Brennsee. Für Fortgeschrittene bietet die Möll in Großkirchheim mit konstant rund sechs Grad Wassertemperatur ein intensives Kälteerlebnis. Vor Ort informieren Tafeln über den sicheren Ablauf.

Wie stehst du zum Kaltbaden im See? Ich mache das regelmäßig und liebe es. Ich habe es schon probiert – war echt cool! Ich bin neugierig und will es testen. Nur im Sommer – im Winter friere ich schon beim Zusehen. Niemals! Mich bringen keine zehn Pferde ins kalte Wasser. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kältekick für die Gesundheit

Bereits ein kurzer Aufenthalt in 10 bis 15 Grad kaltem Wasser regt den Kreislauf an, verbessert die Durchblutung, stärkt die Abwehrkräfte und baut Stress ab. Wichtig bleiben dabei ein achtsames Hineingehen, kurze Verweildauern und das Einhalten eigener Belastungsgrenzen „Kärntens warme Badeseen sind und bleiben ein wesentliches Urlaubsargument im Sommer. Mit dem Kaltbaden schaffen wir zusätzliche Erlebnisse für die kühlere Jahreszeit und sprechen Menschen an, die Natur bewusst erleben und sich eine Auszeit nehmen möchten. Damit erweitern wir das Angebot für Herbst und Winter und setzen neue Reiseanlässe für die Nebensaison“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

©Johannes Puch/Kärnten Werbung Am Foto: Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung

Kälte bewusst erleben

Auch Kaltbadeexperte Bernhard Friedrich stellt eine steigende Nachfrage fest: „Beim Kaltbaden geht es nicht darum, möglichst lange im Wasser zu bleiben. Entscheidend sind die bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers, eine ruhige Atmung und der respektvolle Umgang mit den eigenen Grenzen. Viele Menschen schätzen das Gefühl von Wachheit und Klarheit, das sie nach dem Kaltbaden erleben.“ Tourismusbetriebe im Land bieten zudem Workshops für Einsteiger sowie Fortgeschrittene an. Eine Übersicht sämtlicher Einstiegsorte, Regeln und Kursangebote stellt die Kärnten Werbung unter kaernten.at/auszeit/kaltbaden bereit.