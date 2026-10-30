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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt Menschen im Halloweenkostüm bei einer Party.
Morgen ist es soweit: die gruseligste Nacht des Jahres ist da. Wo es Halloween-Partys in Kärnten gibt, erfährst du hier.
Kärnten
30/10/2026
Gruselnacht

Halloween 2026: Wo in Klagenfurt, Villach und ganz Kärnten die Party abgeht

Hexen, Zombies und Co. aufgepasst: Am Samstag, dem 31. Oktober, ist Halloween – und in Kärnten wartet die gruseligste Samstagnacht des Jahres mit so einigen Partys. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Die gruseligste Zeit des Jahres ist da: Da Halloween heuer auf einen Samstag fällt und der darauffolgende Sonntag (Allerheiligen) frei ist, dürfte für so einige einer Partynacht nichts im Wege stehen. Hier erfährst du, wo am 31. Oktober 2026 die schaurig-schönsten Partys in Kärnten steigen.

Halloween in Klagenfurt und Umgebung:

  • Halloween-Rave in der Messe: Messehalle 4, Valentin-Leitgeb-Straße 1, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren; Techno, Hard Techno & Drum & Bass)
  • Halloween-Clubbing im Freiraum Klagenfurt: Gerberweg 46, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr (ab 16 Jahren)
  • Halloween-Night im fritz-Club: Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr
  • Halloween-Party in der Strass Underground Bar: Purtscherstraße 1, 9020 Klagenfurt; ab 21 Uhr
  • Halloween-Party im McMullens: St. Veiter Ring 16, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr geöffnet
  • Halloween-Party mit Discofox & Tanz in der Tänzerei: Schleppeplatz 5, 9020 Klagenfurt; ab 21 Uhr
  • Halloween-Party in der Bar Teatro: Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr

Halloween in Villach und Umgebung

  • Halloween-Party im neu eröffneten V-Club Villach: Bruno-Kreisky-Straße 33, 9500 Villach; ab 20 Uhr (ab 18 Jahren, 10 Euro Eintritt die ganze Nacht)
  • Back to the 90s Party im Parkhotel Villach: Moritschstraße 2, 9500 Villach; Beginn ab 20 Uhr
  • Halloween Clubbing im GIG Club Velden: Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee; ab 22 Uhr (ab 18 Jahren)
  • Halloween Night in der Waschers Bar: Italiener Straße 10b, 9500 Villach; ab 20 Uhr

Für die Kleinen:

  • Halloween Party im Planet Lollipop im Atrio (untertags)
  • Halloween Kidsparty im großen Saal der Gemeinde Ferndorf, ab 16 Uhr (All you can eat Buffet: 7 Euro

Weitere Party-Hotspots in Kärnten

  • Halloween-Clubbing an zwei Abenden im Club G2: Katschbergstraße 95, 9811 Lieserbrücke bei Spittal; Freitag (30.10.) und Samstag (31.10.) jeweils ab 21 Uhr
  • „Scream and Shout“ Party der Landjugend Grafenstein: Hambruschsaal, 9131 Grafenstein; Samstag (31.10.) ab 19 Uhr
  • Hannah live & DJ Andy Trinity im Tanzlokal Paar 2.0: Kohldorf 29, 9125 Kühnsdorf; Samstag (31.10.) ab 21 Uhr
  • Halloween-Party im Stefanhof: Moos 10, 9150 Bleiburg; Samstag (31.10.)
  • Halloween auf dem Eis (Eisdisco): Eishalle Völkermarkt; bereits am Freitag (30.10.) abends

Deine Halloween-Party ist nicht dabei?

Kein Problem! Schreib uns einfach eine kurze Nachricht per Mail an redaktion@5min.at mit Location, Datum und Beginnzeiten – wir ergänzen die Liste gerne laufend.

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