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/ ©Kzenon-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in St. Veit an der Glan.
St. Veit an der Glan
30/10/2026
Verkehrsunfall

Radfahrerin (73) kollidiert mit Auto – verletzt

Auf Höhe eines Kreuzungsbereiches in St. Veit an der Glan kollidierte am Freitag eine 73-jährige Radfahrerin mit einem Auto. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall forderte am Freitagnachmittag in St. Veit an der Glan eine Verletzte. Im Kreuzungsbereich der Transportstraße mit der Handelsstraße stieß eine 73-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen einer 74-Jährigen zusammen. „Die Frau kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

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