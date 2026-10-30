Radfahrerin (73) kollidiert mit Auto – verletzt

Auf Höhe eines Kreuzungsbereiches in St. Veit an der Glan kollidierte am Freitag eine 73-jährige Radfahrerin mit einem Auto. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein Verkehrsunfall forderte am Freitagnachmittag in St. Veit an der Glan eine Verletzte. Im Kreuzungsbereich der Transportstraße mit der Handelsstraße stieß eine 73-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen einer 74-Jährigen zusammen. „Die Frau kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.