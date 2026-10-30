Ehefrau bewahrte Kärntner (72) vor Betrug

Schockanruf: Kriminelle wollten am Freitag einen 72-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Völkermarkt hinters Licht führen – doch seine Ehefrau reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte den Betrug.

Beinahe wäre ein 72-jähriger Pensionist am Freitag Opfer eines Betrugs geworden. Er erhielt einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung war sein vermeintlicher Enkel, der ihm erzählte, dass dessen Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb bei der Polizei befinde. Um ihre Freilassung zu erwirken, sei die Zahlung einer sechsstelligen Kaution erforderlich.

Ehefrau war skeptisch

Glücklicherweise reagierte die Ehefrau des 72-Jährigen geistesgegenwärtig. Während er telefonierte kontaktierte sie den Schwiegersohn. „Dadurch konnte sie den Betrugsversuch rechtzeitig aufdecken“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion abschließend.