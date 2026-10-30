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/ ©Pexels / Karolina Grabowska
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Telefonieren.
Zu einem Betrugsversuch kam es am Freitag im Bezirk Völkermarkt.
Bezirk Völkermarkt
30/10/2026
Schockanruf

Ehefrau bewahrte Kärntner (72) vor Betrug

Schockanruf: Kriminelle wollten am Freitag einen 72-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Völkermarkt hinters Licht führen – doch seine Ehefrau reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte den Betrug.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Beinahe wäre ein 72-jähriger Pensionist am Freitag Opfer eines Betrugs geworden. Er erhielt einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung war sein vermeintlicher Enkel, der ihm erzählte, dass dessen Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb bei der Polizei befinde. Um ihre Freilassung zu erwirken, sei die Zahlung einer sechsstelligen Kaution erforderlich.

Ehefrau war skeptisch

Glücklicherweise reagierte die Ehefrau des 72-Jährigen geistesgegenwärtig. Während er telefonierte kontaktierte sie den Schwiegersohn. „Dadurch konnte sie den Betrugsversuch rechtzeitig aufdecken“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion abschließend.

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