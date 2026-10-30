Neue Bildungsinitiative bringt Schule, Eltern und Kinder an einen Tisch

Erfolgreiche Bildung entsteht nicht ausschließlich im Klassenzimmer, sondern braucht auch den Rückhalt der Familien. Um Kindern Mut zu machen, ihre Stärken zu entfalten und Neugier zu wecken, bringt die neue Reihe „Der Funke zählt – Kärnten begeistert“ Lehrkräfte, Schulkinder und Eltern an einen Tisch. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) führt aus: „In der Hoffnung, Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft über die Bildung der nächsten Generation korrigieren zu können, laden wir sehr viele Aufgaben auf unsere Pädagoginnen und Pädagogen aber auch auf die Kinder ab. Daher ist es mir ein Anliegen mit dieser Initiative Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern und Familien zusammenzubringen und neue Impulse für ein lebendiges, wertschätzendes und von Zuversicht geprägtes Miteinander zu setzen.“

Auftakt in Völkermarkt

Der Auftakt findet am 3. November 2026 im Campus VK in Völkermarkt statt. Am Vormittag arbeitet Humortrainer und Motivationsexperte Otmar Kastner in zwei Einheiten direkt mit den Jugendlichen. Ab 19 Uhr richtet sich das Programm an das Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte sowie die alle interessierten Völkermarkter. „In jedem Menschen steckt ein unglaubliches Potenzial. Doch viel zu oft sehen wir, was wir nicht können, statt zu entdecken, welche Fähigkeiten in uns stecken. Mit Humor, Begeisterung und einer großen Portion Menschlichkeit möchte ich Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermutigen, an sich selbst zu glauben und ihren eigenen Weg zu gehen“, so Kastner.

Projekt soll weiter wachsen

„Sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen sollen zu Botschafterinnen und Botschaftern werden. Denn wenn wir unsere Gesellschaft positiv verändern wollen, dann wird uns das nur gemeinsam gelingen. Wenn wir es schaffen, einen kleinen Funken zu zünden, dann haben wir unser Ziel schon erreicht“, betont Reichmann. Nach dem Auftakt in Völkermarkt soll das Vorhaben schrittweise auf möglichst viele Kärntner Bezirke ausgeweitet werden. Anmeldungen erfolgen online über das vorgesehene Web-Formular. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.