Samstag bringt Kärnten bis zu 16 Grad

Nach zähem Nebel setzt sich am frühen Samstagnachmittag in Kärnten zunächst die Sonne durch. Die Temperaturen klettern auf milde 12 bis 16 Grad.

Bis zur Mittagszeit haben sich die meisten Nebelfelder in Kärnten aufgelöst. Am frühen Nachmittag scheint in weiten Teilen des Landes zunächst die Sonne. Später wird das Wetter regional jedoch wieder wechselhafter. Vor allem im Osten und im Bereich des Tauernhauptkamms ziehen graue Wolkenfelder auf.

Höchstwerte klettern auf 16 Grad

Dazu bleibt es recht mild. „Tageshöchstwerte: 12 bis 16 Grad“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Kärnten darf sich also auf angenehme Nachmittagstemperaturen freuen.