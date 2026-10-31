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/ ©Stadtgemeinde Wolfsberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer mit einem Fahrrad bei einer Servicestation.
Platter Reifen oder leerer E-Bike-Akku?
Wolfsberg
31/10/2026
In Betrieb

Ladestationen und Servicepunkte: Wolfsberg rüstet für Radfahrer auf

Das Rad-Infrastruktur im Wolfsberger Stadtgebiet wächst: Ab sofort stehen neue E-Bike-Ladestationen und Fahrradservicepunkte bereit.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(234 Wörter)
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Im Zuge des EU-Projekts „Connect2Tourism“ wurden mehrere praktische Einrichtungen für Radelnde freigegeben. Strom für E-Bikes gibt es künftig beim Rathaus sowie am Stadionbad. Wer Werkzeug für kleinere Instandsetzungen benötigt, wird am Rathaus und im Trattlpark fündig. Ergänzende Abstellplätze wurden zusätzlich am Haus der Musik sowie beim Stadionbad errichtet.

Neue Stationen helfen nicht nur Radlern

Bei den neuen Anlagen handelt es sich um robuste Ausführungen für den ganzjährigen Einsatz. Die integrierten Luftpumpen verfügen über einen Universaladapter und können daher nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Kinderwägen, Rollstühle und weitere luftbereifte Mobilitätshilfen verwendet werden. Passende Druckangaben sind praktischerweise direkt auf den Säulen vermerkt.

Mehr Service für Radfahrer

Die Anlagen wurden der Stadtgemeinde Wolfsberg vom Land Kärnten im Rahmen des EU-
Projekts kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Instandhaltung wird von der Stadtgemeinde Wolfsberg übernommen. „Mit den zusätzlichen Service- und Ladestationen schaffen wir ein weiteres Angebot für alle, die in Wolfsberg mit dem Fahrrad unterwegs sind“, so Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) zur Inbetriebnahme. Stadtrat Josef Steinkellner (ÖVP) unterstreicht: „Die Stationen sind hochwertig ausgestattet und bieten einen echten Mehrwert. Vom Nachfüllen des Reifendrucks über kleinere Reparaturen bis zur Ladung von E-Bikes schaffen wir damit ein Serviceangebot, das vielen Menschen zugutekommt.“

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