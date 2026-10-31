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/ ©Feuerwehr St.Stefan/Gail
Das Bild auf www,5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Nach dem erfolgreichen Bindeeinsatz auf der Alm rückten die Kräfte wieder ein.
St. Stefan im Gailtal
31/10/2026
Feuerwehreinsatz

Ölspur auf der Dolinza Alm: Einsatzkräfte zum Binden alarmiert

Auf der Dolinza Alm sorgte eine Ölspur für einen Einsatz. Die alarmierten Einsatzkräfte banden die Substanz vor Ort rasch ab.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan/Gail wurden am Freitag gegen 11 Uhr zu einer Ölspur auf die Dolinza Alm alarmiert. „Mit unserem Mehrzweckfahrzeug (MZF) unterstützten wir die Kameradinnen und Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Vorderberg bei den Arbeiten vor Ort“, heißt es seitens der Feuerwehr. Nach dem Abschluss des Bindeeinsatzes rückte die Wehr wieder in das Rüsthaus ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 06:41 Uhr aktualisiert
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