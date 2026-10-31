Schockanruf: Kärntnerin (84) übergibt Zehntausende Euro an Betrüger

Gegen 18:45 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Anruferin auf dem Mobiltelefon einer 84-jährigen Frau und gab sich als deren Enkelin aus. Sie schilderte der Seniorin, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verschuldet habe und deshalb gerichtlich festgehalten werde. Um eine Freilassung zu erwirken, sei nun die Zahlung einer Kaution erforderlich.

Sack mit Wertgegenständen übergeben

Im weiteren Verlauf übernahm ein männlicher Komplize das Telefonat, der sich als Gerichtsmitarbeiter ausgab und das Eintreffen eines Boten zur Abholung der Summe ankündigte. Die Betrüger hielten die Frau während des gesamten Telefonats unter Druck und forderten sie eindringlich dazu auf, die Verbindung keinesfalls zu trennen. Wenig später fand sich ein unbekannter Mann an der Haustüre des Opfers ein. Die 84-Jährige händigte dem Boten einen Sack mit Wertgegenständen im Wert von mehreren zehntausend Euro aus, den sie zuvor auf Anweisung der Anrufer vorbereitet hatte. Der Schwindel flog erst auf, als die Frau im Anschluss eigenständig bei ihrer Enkelin anrief, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde.

Personenbeschreibung

Zum Abholer liegen konkrete Merkmale vor, welche sich die Dame merkte: „Der Täter wurde als eher klein, mit dunklem Haar und brauner Hautfarbe bzw. südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug sportliche Kleidung, bestehend aus einer hellen Jacke und einer dunklen Hose, sowie einen hellen Rucksack“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133 – 2120 bei der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan zu melden.