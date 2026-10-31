Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau am Telefon und die Polizei.
Der Täter wurde als eher klein, mit dunklem Haar und brauner Hautfarbe bzw. südländischem Erscheinungsbild beschrieben.
St. Veit an der Glan
31/10/2026
Polizei berichtet

Schockanruf: Kärntnerin (84) übergibt Zehntausende Euro an Betrüger

Ein folgenschwerer Kautionsbetrug hat sich am Freitagabend im Bezirk St. Veit an der Glan ereignet, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(262 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 18:45 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Anruferin auf dem Mobiltelefon einer 84-jährigen Frau und gab sich als deren Enkelin aus. Sie schilderte der Seniorin, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verschuldet habe und deshalb gerichtlich festgehalten werde. Um eine Freilassung zu erwirken, sei nun die Zahlung einer Kaution erforderlich.

Sack mit Wertgegenständen übergeben

Im weiteren Verlauf übernahm ein männlicher Komplize das Telefonat, der sich als Gerichtsmitarbeiter ausgab und das Eintreffen eines Boten zur Abholung der Summe ankündigte. Die Betrüger hielten die Frau während des gesamten Telefonats unter Druck und forderten sie eindringlich dazu auf, die Verbindung keinesfalls zu trennen. Wenig später fand sich ein unbekannter Mann an der Haustüre des Opfers ein. Die 84-Jährige händigte dem Boten einen Sack mit Wertgegenständen im Wert von mehreren zehntausend Euro aus, den sie zuvor auf Anweisung der Anrufer vorbereitet hatte. Der Schwindel flog erst auf, als die Frau im Anschluss eigenständig bei ihrer Enkelin anrief, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde.

Personenbeschreibung

Zum Abholer liegen konkrete Merkmale vor, welche sich die Dame merkte: „Der Täter wurde als eher klein, mit dunklem Haar und brauner Hautfarbe bzw. südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug sportliche Kleidung, bestehend aus einer hellen Jacke und einer dunklen Hose, sowie einen hellen Rucksack“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133 – 2120 bei der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan zu melden.

Polizei warnt

Die Polizei spricht zudem eine eindringliche Warnung vor derartigen Vorgehensweisen aus: Weder Gerichte noch die Polizei verlangen Kautionen am Telefon oder entsenden Boten zur Entgegennahme von Geld oder Wertgegenständen. Entsprechende Telefonate sollten sofort abgebrochen und umgehend über den Notruf 133 gemeldet werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at