Kärnten vereinbart engere Zusammenarbeit in Sarajevo

Das Treffen, welches auf einem Kooperations-Memorandum aus dem Vorjahr aufbaut, „hat den Beginn einer neuen Stufe der regionalen Zusammenarbeit markiert“, erklärte Fellner. Ein zentrales Anliegen der Unterredungen war die Heranführung des Balkanstaates an die Europäische Union. Der Landeshauptmann betonte dabei: „Kärnten setzt auf starke europäische Regionen. Bosnien-Herzegowina ist ein wichtiger Bestandteil des europäischen Zukunftsraums. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, das Land auf seinem Weg zum EU-Beitritt tatkräftig und partnerschaftlich zu unterstützen.“

Erneuerbare Energien waren Thema

Im wirtschaftlichen Bereich ist eine Intensivierung der Kontakte vorgesehen, wofür zeitnah eine Kärntner Delegation mit Vertretern der Kelag sowie der BABEG nach Sarajevo reisen wird. Bereits jetzt nimmt das Bundesland durch ein großes Windkraftprojekt der Kelag eine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien in Bosnien ein. Premier Uk würdigte diese bedeutende Investition und stellte fest: „Dieses Großprojekt ist ein echter Wegweiser für die grüne Energiewende in unserer Region.“ Auch auf wissenschaftlicher und technologischer Ebene greift die Vernetzung bereits, was sich an einer erfolgreichen Forschungskooperation zwischen Infineon und der Universität Sarajevo zeigt, die beiden Wirtschaftsstandorten zugutekommt.

„Park der Freundschaft“ soll entstehen

Die künftige Partnerschaft erstreckt sich zudem auf den öffentlichen Sektor, wo Kärnten sein Fachwissen für die anstehende Digitalisierung der bosnischen Lokal- und öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellen wird. Parallel dazu soll der kulturelle Austausch durch Initiativen wie einen geplanten Gastauftritt der Philharmonie aus Sarajevo in Kärnten gefördert werden. Als Symbol der wachsenden Beziehungen kündigte Premier Uk die Errichtung eines „Parks der Freundschaft“ im Zentrum der bosnischen Hauptstadt an, was Fellner als Zeichen der Verbundenheit lobte: „Das ist eine wunderbare Idee und ein starkes, bleibendes Zeichen unserer Verbundenheit.“ Den Abschluss der dreitägigen Reise bildete ein Besuch im Camp Butmir, wo der Landeshauptmann im Rahmen der EUFOR-Mission „Althea“ mit dort stationierten österreichischen Soldatinnen und Soldaten zusammentraf.