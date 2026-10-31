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/ ©Montage: Canva & BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der gerade einen Alkotest macht und Polizisten bei der Kontrolle.
Die Bilanz umfasst 30 abgenommene Führerscheine sowie zahlreiche Anzeigen und Mandate nach StVO und KFG.
Kärnten
31/10/2026
Polizeimeldung

30 Führerscheine weg: Kärntner Polizei zieht Bilanz nach Kontrollnacht

Bei einem Schwerpunkt der Polizei Kärnten wurden 30 Führerscheine wegen Alkohol oder Drogen abgenommen. Zudem folgten 274 Anzeigen und 285 Organmandate nach StVO und KFG.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 2026 führte die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch.

30 Führerscheine abgenommen

Im Rahmen der Kontrollen nahmen die Einsatzkräfte 20 Fahrzeuglenkenden den Führerschein wegen Alkoholisierung und zehn weiteren Personen wegen des Lenkens unter Drogeneinfluss ab. Zudem stellten die Beamten elf Fälle von Minderalkoholisierung fest. Neben den Drogen- und Alkoholdelikten führte der Einsatz zu weiteren verkehrsrechtlichen Maßnahmen: Insgesamt wurden 274 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung sowie dem Kraftfahrgesetz angezeigt und 285 Organmandate wegen Verstößen eingehoben.

Zahlen im Detail

  • 30 Führerscheine abgenommen.
  • 11 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines KFZ.
  • 274 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt.
  • 285 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.
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