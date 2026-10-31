„Gefährlich dort zu parken“: Anrainerin verärgert über Müll nach Wiesenmarkt

Rund einen Monat nach dem Ende des St. Veiter Wiesenmarkts sorgt der Zustand des Rennbahngeländes für Kritik. Eine Anrainerin wandte sich mit Vorwürfen bezüglich der Sauberkeit an 5 Minuten: Ihren Angaben zufolge sollen insbesondere auf den Schotter- und Grünflächen noch zahlreiche Glasscherben und andere Abfälle liegen. Zudem bemängelte sie herumliegenden Hundekot sowie ihrer Ansicht nach fehlende Hundekotbeutelspender samt Mistkübeln auf dem Areal.

Ärger über Reifenschaden

Für die Anwohnerin stelle die Situation nach eigenen Angaben ein Sicherheitsrisiko dar, da sie das Areal zum Parken nutze. Gegenüber der Redaktion schildert sie: „Da ich als Anrainer verpflichtet bin auf der Rennbahn zu parken, da zu wenig Parkplätze vorhanden sind, ist es auch mit dem Auto zu gefährlich dort zu parken, da die Gefahr besteht sich die Reifen kaputt zu machen, was mir auch schon selbst passiert ist“, so die Kärntnerin, welche ergänzt, sich schon einmal eine Schraube von den Auf- & Abbauarbeiten des Wiesenmarktes eingefahren zu haben.

Anfrage an die Stadt

Auf eine entsprechende Anfrage legte die Stadt St. Veit den festgelegten Ablauf der Reinigungsarbeiten dar: „In den Wochen nach dem Wiesenmarkt wird das Gelände von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofs täglich gereinigt und auf Müll, Glasscherben sowie sonstige Verunreinigungen kontrolliert. Diese Maßnahmen werden über einen Zeitraum von 14 Tagen nach Marktschluss durchgeführt. Innerhalb dieser Frist sind die Schaustellerinnen und Schausteller verpflichtet, ihre Einrichtungen abzubauen und vollständig vom Wiesenmarktgelände zu entfernen.“ Zudem sei das Areal regelmäßig in den Reinigungsplan der Straßenkehrer eingebunden, ergänzt durch Kontrollen der Marktverwaltung.

Verbliebene Rückstände

Offizielle Meldungen über Unrat lagen der Verwaltung nach eigenen Angaben bislang nicht vor: „Bislang sind keine Beschwerden über zurückgebliebene Müllreste bekannt. Entsprechende Meldungen erhält der Bau- und Wirtschaftshof in der Regel in Abstimmung mit dem Marktamt.“ Zu möglichen verbliebenen Rückständen hieß es vonseiten der Stadt: „Aufgrund der Größe des Geländes und der erheblichen Müllmengen, die nach einer Großveranstaltung wie dem Wiesenmarkt zurückbleiben können, ist es trotz sorgfältiger Reinigungsarbeiten nicht immer möglich, sämtliche Verunreinigungen, insbesondere einzelne Glasscherben, vollständig zu erfassen. Sollten entsprechende Meldungen bei uns eingehen, wird diesen selbstverständlich nachgegangen und die umgehende Beseitigung der betroffenen Stellen veranlasst.“

Entsorgungsmöglichkeiten für Tierhalter

Der Beanstandung bezüglich der Entsorgungsmöglichkeiten für Tierhalter trat die Stadtverwaltung ebenso entgegen: „An allen drei Eingängen zum Rennbahngelände befinden sich bereits Gassimatenstationen, die jeweils mit entsprechenden Abfallbehältern ausgestattet sind. Die Stadt hat mit der Bereitstellung dieser Einrichtungen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung sowie die Beseitigung der Hinterlassenschaften liegt in erster Linie bei den Hundehalterinnen und -haltern, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten wesentlich zur Sauberkeit und Pflege des Geländes beitragen.“