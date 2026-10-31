470.000 Euro Investition: 2,7 Kilometer der L82 werden erneuert

Bis zur geplanten Fertigstellung Ende November müssen Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich mit einer teilweise einspurigen Verkehrsführung sowie einem Tempolimit von 30 km/h rechnen.

Bis zur geplanten Fertigstellung Ende November müssen Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich mit einer teilweise einspurigen Verkehrsführung sowie einem Tempolimit von 30 km/h rechnen.

Ab dem 2. November wird auf der L82 Silberegger Straße ein 2,7 Kilometer langer Abschnitt zwischen Silberegg und St. Gertruden umfassend erneuert, da massive Fahrbahnschäden wie Risse und Spurrinnen vorliegen.

470.000 Euro

Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert etwa 470.000 Euro in das Projekt. Dazu betont Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber: „Die laufende Erhaltung und Sanierung unserer Landesstraßen ist eine wesentliche Aufgabe, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten. Gerade dort, wo die Fahrbahn bereits Schäden aufweist, müssen wir Maßnahmen setzen, um größere Folgeschäden und damit noch höhere Kosten zu vermeiden“.

Sanierungsprojekt vorgezogen

Die Finanzierung erfolgt aus jenen Mitteln, die das Land Kärnten als Entschädigung bekommen hat. Der Straßenbaureferent erklärt hierzu: „Durch das erkämpfte Geld aus dem Baukartell können wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären. Die Sanierung an der L82 Silberegger Straße ist eines davon.“

Tempolimit von 30 km/h

Im Zuge der Bauarbeiten wird die alte Deckschicht abgefräst, punktuell tiefgründig saniert und abschließend mit einer fünf Zentimeter dicken, neuen Asphaltschicht versehen. Bis zur geplanten Fertigstellung Ende November müssen Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich mit einer teilweise einspurigen Verkehrsführung sowie einem Tempolimit von 30 km/h rechnen.