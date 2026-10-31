Truppenbesuch in Butmir: Ein Stück Kärnten für Soldatinnen und Soldaten übergeben

Landeshauptmann Daniel Fellner besuchte die EUFOR-Truppen im Camp Butmir. Er betonte die Bedeutung des Einsatzes für die Sicherheit und brachte als Dank heimische Spezialitäten mit.

Zum Abschluss seiner Auslandsreise durch Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina besuchte Landeshauptmann Daniel Fellner das Camp Butmir, den Stützpunkt der EUFOR-Mission „Althea“. In Begleitung einer Delegation des Kärntner Militärkommandos nutzte er die Gelegenheit, sich vom österreichischen Kontingentskommandanten, OBstdG Gregor Scheucher, über die derzeitige Sicherheitslage aufklären zu lassen.

Fundament für das friedliche Zusammenleben

Im Zentrum der Visite stand dabei der persönliche Austausch mit den dort dienenden österreichischen und speziell den Kärntner Streitkräften. Im Rahmen der Gespräche hob der Landeshauptmann die weitreichende strategische Relevanz dieses Einsatzes hervor: „Die Sicherheit auf dem Westbalkan ist untrennbar mit unserer eigenen Sicherheit in Österreich und Kärnten verbunden. Das Engagement unserer Frauen und Männer in Uniform ist das Fundament, auf dem das friedliche Zusammenleben in dieser Region fußt.“

Fordernder Dienst

Um den direkten Kontakt mit der Truppe zu pflegen, überreichte er den Anwesenden landestypische Spezialitäten. Dazu erklärte er: „Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten im Camp Butmir unter oft schwierigen Bedingungen einen hochprofessionellen und fordernden Dienst. Es ist mir ein tiefes persönliches Anliegen, ihnen für diesen unermüdlichen Einsatz im Namen des Landes Kärnten Danke zu sagen. Das mitgebrachte Stück Heimat soll ein kleines Zeichen unserer tiefen Wertschätzung und der Verbundenheit mit der Heimat sein.“

Verlässlicher Partner für Frieden

Bereits seit dem Jahr 2004 unterstreicht Österreich als verlässlicher Partner für Frieden in Europa seine Rolle bei der EUFOR-Mission „Althea“ und stellt traditionell eines der größten Kontingente. Das Infanteriebataillon mit seinen 600 Soldaten übernimmt dabei elementare Aufgaben. Dazu zählen die Kontrolle von Rüstungsimporten und -exporten, die Überwachung der Munitionsdelaborierung sowie die Begleitung der Entminungsarbeiten in einem Gebiet, in dem noch immer knapp anderthalb Prozent der Gesamtfläche als vermint gelten.