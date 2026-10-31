29-Jähriger überschlägt sich mit Fahrzeug, Führerschein abgenommen

Ein 29-Jähriger überschlug sich auf der B 88. Er blieb unverletzt, seinen Führerschein ist er allerdings los.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße B 88 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer von Bad Kleinkirchheim in Fahrtrichtung Radenthein unterwegs, als er im Bereich St. Peter von der Straße abkam.

Fahrer nicht verletzt

Das Auto geriet auf der rechten Seite auf eine Böschung, überschlug sich in weiterer Folge und blieb schließlich seitlich liegend zum Teil auf der Leitschiene hängen. „Der 29-Jährige befand sich alleine im Fahrzeug und wurde nicht verletzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Führerschein abgenommen

Für die notwendigen Maßnahmen am Unfallort rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter, Bad Kleinkirchheim und Radenthein aus. Bei der Überprüfung des Fahrers schlug ein Alkotest auf eine leichte Alkoholisierung an, woraufhin dem Mann der Führerschein an der Unfallstelle abgenommen wurde.