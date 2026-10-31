Reparieren statt Wegwerfen: Erfolgsgeschichte feiert 10. Geburtstag in Wolfsberg

10 Jahre Repair Café Wolfsberg: Am 7. November wird im Jugendzentrum repariert und gefeiert. Bei freiem Eintritt gibt es Hilfe für defekte Dinge, Livemusik und Kuchen.

Das Repair Café Wolfsberg feiert sein zehnjähriges Bestehen: Was 2016 im Saal der evangelischen Kirche seinen Anfang nahm, wird am Samstag, dem 7. November, von 9 bis 12 Uhr im örtlichen Jugendzentrum gefeiert. Das Angebot ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.

Erfolgsquote von rund 70 Prozent

Unter dem Leitgedanken „Reparieren statt Wegwerfen“ engagieren sich freiwillige Fachkräfte dafür, defekten Gegenständen ein zweites Leben zu schenken. Ob Textilien, Elektronik, Fahrräder, Computer oder Holzarbeiten – die Bilanz der vergangenen zehn Jahre umfasst mehr als 1.000 Reparaturversuche mit einer Erfolgsquote von rund 70 Prozent. Damit leistet die Initiative einen wertvollen Beitrag zur Abfallvermeidung und zum Wissenstransfer, während die gesammelten freiwilligen Spenden stets sozialen Zwecken zugeführt werden.

Jubiläumsfeier steht an

Für die Jubiläumsfeier ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm vorbereitet. Ab 10 Uhr begleiten Livemusik und ein kleiner Festakt das Geschehen, während Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl bereitstehen. Ergänzt wird das handwerkliche Angebot durch die bewährte ErklärBar für digitale Fragestellungen sowie durch den Fahrradservice des JUZ-Teams.