AVS-Therapieambulanzen seit 40 Jahren im Einsatz für Kinder

Die Therapeutischen Ambulanzen der AVS Kärnten feierten am 22. Oktober 2026 an der Pädagogischen Hochschule ihr 40-jähriges Bestehen mit einer großen Fachtagung für rund 200 Therapeuten und interessierte Fachleute.

Unter dem Motto „Das hypotone Kind – Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie im Dialog“ widmete sich die Tagung innovativen Behandlungskonzepten sowie der berufsgruppenübergreifenden Vernetzung. Der Grundstein für die heutige Institution wurde 1986 gelegt: Damals richtete die Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS) heilgymnastische Ambulanzen in den Bezirkshauptmannschaften ein, um eine wohnortnahe physiotherapeutische Betreuung für Säuglinge und Kinder mit Behinderungen zu schaffen „Von diesem Zeitpunkt an, wurde das therapeutische Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen, orthopädischen oder neurologischen Erkrankungen in Kärnten konsequent ausgebaut“, erklärt AVS-Fachbereichsleiterin Ulrike Perkonigg.

©AVS Kärnten Am Foto: Stellvertretende AVS-Vorsitzende Renate Lauchard und AVS-Fachbereichsleiterin Ulrike Perkonigg (v.l.)

Unterstützung für Kärntens Jugend

In den 1990er-Jahren folgte die Einführung der Hippotherapie auf dem Pferderücken. „Diese Therapieform mit Pferden steht seither in Villach (Wernberg), Köttmannsdorf, St. Veit (Kraig) und Wolfsberg zur Verfügung“, so Perkonigg. Ab 2003 erweiterte die Logopädie das Spektrum; sie startete in Klagenfurt und erreichte danach Villach, Hermagor, Spittal sowie Wolfsberg. 2004 folgte die Ergotherapie in Klagenfurt, Villach und Hermagor. Gleichzeitig übersiedelte die Einrichtung an die Adresse in der Klagenfurter Fischlstraße, wo mithilfe von Spendengeldern eine Kletterwand gebaut wurde. Verbunden war dieser Schritt mit dem neuen Namen „Therapeutische Ambulanzen für Kinder und Jugendliche“.

AVS baut Therapieangebot stetig aus

Weitere Meilensteine folgten im Bildungsbereich: 2012 begann die therapeutische Arbeit in Kooperativen Kleinklassen in Kühnsdorf, später folgten Völkermarkt, Wolfsberg und die Mittelschule Annabichl. 2014 starteten tiergestützte Interventionen auf einem Therapiebauernhof in Köttmannsdorf, im Jänner 2024 kamen Sonderpädagogische Förderklassen in Maria Saal hinzu. „Damit steht die AVS heute für ein flächendeckendes, interdisziplinäres Therapieangebot für Kinder und Jugendliche in Kärnten“, betont Perkonigg abschließend.