Frontalcrash auf B80: Kärntner steht nach schwerem Unfall vor Gericht

Ein Frontalzusammenstoß auf der B80 Lavamünder Bundesstraße endet für einen Kärntner nun vor Gericht. Er muss sich am kommenden Dienstag wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung verantworten.

Wie berichtet, kam es Ende Mai zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B80 Lavamünder Bundesstraße im Bezirk Wolfsberg. Der damals 36-jährige Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land geriet auf die Gegenfahrbahn; kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Am Steuer saß eine 17-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Mutter gerade eine L17 Übungsfahrt durchführte.

Unfall forderte drei Verletzte

Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe, zogen den schwer verletzten 36-Jährigen aus dem Unfallwrack, das bereits in Brand geraten war. Zudem befreiten die Ersthelfer die 17-jährige Lenkerin, die ebenfalls schwere Verletzungen davontrug, sowie deren Mutter. Diese wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt.

Lenker war mutmaßlich betrunken

Wie nun aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, dürfte der Unfalllenker alkoholisiert gewesen sein. Darum muss er sich am kommenden Dienstag wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.