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/ ©Pixabay / Goran Horvat
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Friedhofskerze.
Gedenken an Verstorbene.
Kärnten
31/10/2026
Am 1. November

Allerheiligen in Kärnten: Gräbersegnungen im Überblick

Katholische Tradition: Rund um Allerheiligen und Allerseelen finden auf den Kärntner Friedhöfen wieder Gräbersegnungen und Gedenkfeiern statt. Hier findet ihr einen Überblick.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(37 Wörter)
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Zum katholischen Hochfest Allerheiligen am 1. November 2026 und dem darauffolgenden Allerseelentag steht das Gedenken an die Verstorbenen im Zentrum. In den Pfarren Kärntens finden Messfeiern sowie Gräbersegnungen statt.

Gräbersegnungen im Überblick

  • 10 Uhr: Klagenfurt-Dom – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung im „Paradies am Dom“
  • 13 bis 18 Uhr: Annabichl – Gesprächsangebot; Andacht beim Kreuz um 14.30 Uhr; Andacht in der Zeremonienhalle um 18 Uhr
  • 13 Uhr: Wölfnitz-Emmersdorf
  • 13.30 Uhr: Wölfnitz-Lendorf
  • 13.30 Uhr: St. Georgen am Sandhof
  • 13.30 Uhr: St. Martin
  • 14 Uhr: Gurnitz, unterer Friedhof
  • 14 Uhr: St. Ruprecht
  • 14 Uhr: Viktring-Stein
  • 14 Uhr: Ebenthal
  • 14 Uhr: Wölfnitz-Tultschnig
  • 14.30 Uhr: St. Peter
  • 14.30 Uhr: St. Martin, Luegerstraße
  • 14.30 Uhr: Wölfnitz-St. Andrä
  • 14.30 Uhr: Gurnitz, oberer Friedhof
  • 15 Uhr: St. Jakob an der Straße: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 9 Uhr: Heiligengeist – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 9 Uhr: Maria Landskron – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 10 Uhr: Maria Gail – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 11.30 Uhr: Waldfriedhof Mittewald-Faakersee
  • 13 Uhr: Wollanig – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 14 Uhr: St. Martin – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 14 Uhr: St. Ruprecht
  • 14.30 Uhr: Zentralfriedhof – Gebet, anschließend Gräbersegnung
  • 14.45 Uhr: Waldfriedhof – Wortgottesdienst, anschließend Gräbersegnung
  • 15.15 Uhr: Zauchen
  • 16 Uhr: St. Ulrich

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 8.45 Uhr: Radweg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 10 Uhr: St. Martin bei Feldkirchen – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 10.30 Uhr: Sittich – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 13 Uhr: Pfarrkirche Maria im Dorn – Hl. Messe, anschließend (ca. 14 Uhr) Gräbersegnung am Stadtfriedhof
  • 14 Uhr: Hart
  • 14.30 Uhr: Klein St. Veit – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 15 Uhr: St. Ulrich – Liturgiefeier, anschließend Gräbersegnung
  • 16 Uhr: Briefelsdorf – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 8 Uhr: St. Lorenzen – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 9 Uhr: Förolach – Wortgottesfeier mit Friedhofssegnung
  • 14 Uhr: Hermagor Stadtfriedhof: Ökumenisches Gebet mit Gräbersegnung

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 8.45 Uhr: St. Donat – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 8.45 Uhr: Sörg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 10.30 Uhr: Meiselding – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 10.30 Uhr: Gradenegg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 13 Uhr: St. Veit/Glan, Friedhofshalle – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 13 Uhr: Baldramsdorf
  • 14 Uhr: Spittal, Stadtfriedhof – Totengedenken mit Gräbersegnung
  • 14 Uhr: Molzbichl – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 15 Uhr: St. Peter in Holz – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 8.30 Uhr: St Margarethen ob Töllerberg/Šmarjeta – Hl Messe mit Gräbersegnung
  • 10 Uhr: St. Agnes/Sv. Neža – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 10 Uhr: St. Stefan bei Niedertrixen – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 10 Uhr: Haimburg-Wetternig – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 10.15 Uhr: St. Peter am Wallersberg/Št. Peter na Vašinjah – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 11.15 Uhr: St. Franzisci/Želinje – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 14 Uhr: St. Georgen am Weinberg – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 14 Uhr: St. Ruprecht bei Völkermarkt/Št. Rupert pri Velikovcu – Hl. Messe mit Gräbersegnung
  • 15.30 Uhr: Völkermarkt, Stadtfriedhof

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

  • 8 Uhr: St. Jakob – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung am alten Fiedhof
  • 10.30 Uhr: Preims – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
  • 13 Uhr: St. Johann
  • 13 Uhr: St. Margarethen, alter Friedhof, anschließend neuer Friedhof
  • 14.30 Uhr: St. Jakob, neuer Friedhof, anschließend alter Friedhof
  • 15.30 Uhr: Stadtfriedhof Wolfsberg

Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren.

Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert
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