Allerheiligen in Kärnten: Gräbersegnungen im Überblick

Katholische Tradition: Rund um Allerheiligen und Allerseelen finden auf den Kärntner Friedhöfen wieder Gräbersegnungen und Gedenkfeiern statt. Hier findet ihr einen Überblick.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2026, 19:46 / ©Pixabay / Goran Horvat

Zum katholischen Hochfest Allerheiligen am 1. November 2026 und dem darauffolgenden Allerseelentag steht das Gedenken an die Verstorbenen im Zentrum. In den Pfarren Kärntens finden Messfeiern sowie Gräbersegnungen statt.

Gräbersegnungen im Überblick Klagenfurt 10 Uhr: Klagenfurt-Dom – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung im „Paradies am Dom“

13 bis 18 Uhr: Annabichl – Gesprächsangebot; Andacht beim Kreuz um 14.30 Uhr; Andacht in der Zeremonienhalle um 18 Uhr

13 Uhr: Wölfnitz-Emmersdorf

13.30 Uhr: Wölfnitz-Lendorf

13.30 Uhr: St. Georgen am Sandhof

13.30 Uhr: St. Martin

14 Uhr: Gurnitz, unterer Friedhof

14 Uhr: St. Ruprecht

14 Uhr: Viktring-Stein

14 Uhr: Ebenthal

14 Uhr: Wölfnitz-Tultschnig

14.30 Uhr: St. Peter

14.30 Uhr: St. Martin, Luegerstraße

14.30 Uhr: Wölfnitz-St. Andrä

14.30 Uhr: Gurnitz, oberer Friedhof

15 Uhr: St. Jakob an der Straße: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Villach 9 Uhr: Heiligengeist – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

9 Uhr: Maria Landskron – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10 Uhr: Maria Gail – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

11.30 Uhr: Waldfriedhof Mittewald-Faakersee

13 Uhr: Wollanig – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

14 Uhr: St. Martin – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

14 Uhr: St. Ruprecht

14.30 Uhr: Zentralfriedhof – Gebet, anschließend Gräbersegnung

14.45 Uhr: Waldfriedhof – Wortgottesdienst, anschließend Gräbersegnung

15.15 Uhr: Zauchen

16 Uhr: St. Ulrich Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Feldkirchen 8.45 Uhr: Radweg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10 Uhr: St. Martin bei Feldkirchen – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10.30 Uhr: Sittich – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

13 Uhr: Pfarrkirche Maria im Dorn – Hl. Messe, anschließend (ca. 14 Uhr) Gräbersegnung am Stadtfriedhof

14 Uhr: Hart

14.30 Uhr: Klein St. Veit – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

15 Uhr: St. Ulrich – Liturgiefeier, anschließend Gräbersegnung

16 Uhr: Briefelsdorf – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Hermagor 8 Uhr: St. Lorenzen – Hl. Messe mit Gräbersegnung

9 Uhr: Förolach – Wortgottesfeier mit Friedhofssegnung

14 Uhr: Hermagor Stadtfriedhof: Ökumenisches Gebet mit Gräbersegnung Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk St. Veit an der Glan 8.45 Uhr: St. Donat – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

8.45 Uhr: Sörg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10.30 Uhr: Meiselding – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10.30 Uhr: Gradenegg – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

13 Uhr: St. Veit/Glan, Friedhofshalle – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Spittal an der Drau 13 Uhr: Baldramsdorf

14 Uhr: Spittal, Stadtfriedhof – Totengedenken mit Gräbersegnung

14 Uhr: Molzbichl – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

15 Uhr: St. Peter in Holz – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Völkermarkt 8.30 Uhr: St Margarethen ob Töllerberg/Šmarjeta – Hl Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr: St. Agnes/Sv. Neža – Hl. Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr: St. Stefan bei Niedertrixen – Hl. Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr: Haimburg-Wetternig – Hl. Messe mit Gräbersegnung

10.15 Uhr: St. Peter am Wallersberg/Št. Peter na Vašinjah – Hl. Messe mit Gräbersegnung

11.15 Uhr: St. Franzisci/Želinje – Hl. Messe mit Gräbersegnung

14 Uhr: St. Georgen am Weinberg – Hl. Messe mit Gräbersegnung

14 Uhr: St. Ruprecht bei Völkermarkt/Št. Rupert pri Velikovcu – Hl. Messe mit Gräbersegnung

15.30 Uhr: Völkermarkt, Stadtfriedhof Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk Wolfsberg 8 Uhr: St. Jakob – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung am alten Fiedhof

10.30 Uhr: Preims – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

13 Uhr: St. Johann

13 Uhr: St. Margarethen, alter Friedhof, anschließend neuer Friedhof

14.30 Uhr: St. Jakob, neuer Friedhof, anschließend alter Friedhof

15.30 Uhr: Stadtfriedhof Wolfsberg Abrufbar sind die Termine außerdem über www.kath-kirche-kaernten.at und den eigenständig geführten Gottesdienst-Kalender der Pfarren. Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert