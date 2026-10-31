Wolfsberg stärkt seelisches Wohlergehen von Jugendlichen

Mit Vorträgen, Infoständen und Bühnenbeiträgen rückte die Stadtgemeinde Wolfsberg das seelische Wohlergehen der jungen Generation im Haus der Musik in den Fokus. Die von Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher initiierte und gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Radl eröffnete Veranstaltung behandelte konkrete Belastungsfaktoren der Jugend.

Hilfsangebote für Jugendliche

Auf dem Plan standen der Druck durch Schönheitsnormen auf das Selbstwertgefühl sowie Chancen und Gefahren moderner KI-Anwendungen bei seelischen Belastungen. Neben praktischen Ratschlägen erhielten die Teilnehmenden die Gelegenheit, Kontakte zu sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen zu knüpfen. Für den künstlerischen Rahmen sorgte Slam-Poetin Katharina Wenty. „Die Mental Health Convention hat sich zu einem wichtigen Format entwickelt, das Jugendlichen Orientierung bietet und sie dabei unterstützt, ihre psychische Gesundheit bewusst wahrzunehmen und zu stärken. Es freut mich, dass wir auch heuer wieder so viele junge Menschen erreichen konnten“, resümierte Radl.

©Stadtgemeinde Wolfsberg Rund 350 Jugendliche nutzten das Angebot im Haus der Musik in St. Stefan.

Wolfsberg setzt Zeichen für die Jugend

Lientscher erklärte: „Mentale Gesundheit ist eine der zentralen Zukunftsfragen für unsere Jugend. Mit der Mental Health Convention schaffen wir Raum für Information, Austausch und Begegnung. Unser Ziel ist es, junge Menschen zu stärken und ihnen Sicherheit für ihren weiteren Lebensweg mitzugeben. Wolfsberg nimmt dabei kärntenweit eine Vorreiterrolle ein.“ Als Abschluss findet am Dienstag, 17. November 2026, um 18.30 Uhr im Wolfsberger Rathaus der Vortrag „Zwischen Förderung und Überforderung – Eltern und Kinder unter Druck“ mit Psychologin Dr. Adele Lassenberger statt. Der Eintritt ist frei.